Svenskene omfavner Gabrielle etter «Skam»

Etter at «Skam» sin popularitet har økt kraftig i utlandet, er det tydelig at det også får utslag i musikken.

Musikkstrømmetjenesten Spotify skriver i en pressemelding at de har lagt merke til at «Skam»-fans utenfor Norges grenser i større grad hører på og deler musikken som spilles i serien mellom seg.

Mest markant er bergenske Gabrielle Leithaugs, best kjent kun som Gabrielle, hitlåt «5 Fine Frøkner» fra 2014, som mellom 25. november i fjor og 6. januar har økt antallet daglige lyttinger med 3018 prosent globalt.

Får meldinger fra hele verden

Samtidig har Leithaug per nå flest månedlige lyttere på Spotify i Stockholm med 90 000 lyttere. På andreplass ligger Oslo med 39 000. Låten er dessuten i skrivende stund på åttendeplass på strømmetjenestens svenske toppliste.

– Dette er helt rått, uttaler Leithaug i pressemeldingen.

– Jeg får så mange fine meldinger fra folk over hele verden som hører på låtene etter «Skam», legger hun til – dét til tross for at det mange som ikke forstår tekstene i musikken hennes.

At sangen slår an i utlandet viser seg også i flerfoldige Twitter-meldinger fra fansen – også utenfor Skandinavia:

Sørget for julehit

9. desember tok det også for alvor av for elektronikaartist Nils Bech, da hans cover av juleklassikeren «O helga natt» var med i én av sesongens siste episoder.

Siden den ble sluppet på Spotify 11. desember har den blitt spilt av over én million ganger.

Det hadde han ikke helt forventet.

– Jeg hadde kanskje ikke regnet med at det var en julehit som skulle gjøre meg kjent over Norges land, men det er veldig stas, fortalte Bech da, som gjest i Dagsrevyen.