Svensk gratisavis avslører falske nyheter

Internasjonale medier samler seg nå i kampen om å avdekke usanne nyhetssaker og påstander som spres i sosiale medier.

Flere store internasjonale nyhetsaktører intensiverer nå kampen. Den franske avisa Le Monde lanserer snart en større tretrinns kampanje i form av en digital tjeneste som skal fortelle leserne hvor pålitelige ulike nettsider er.

Også BBC setter opp et team som skal avdekke usanne nyhetssaker som deles på sosiale medier. Dette skal skje i samarbeid med Facebook, som på sin side har varslet en offensiv mot falske nyheter.

Har avslørt falske nyheter i årevis

Historien om «Marcia Karlsson», som etter sigende skulle ha blitt drept av sin ekskjæreste, sirkulerte på Facebook i Sverige. Men saken var fullstendig oppspinn, og førte til at Viralgranskaren så dagens lys. Foto: Skjermdump

Men i Sverige har nettsiden Viralgranskaren allerede i tre år jobbet med å avsløre usanne historier som deles på sosiale medier. Nettstedet er en del av den svenske gratisavisen Metro, og er flere ganger prisbelønnet for sitt arbeid.

De har blant annet laget en liste over nettsteder de advarer mot fordi de skriver feilaktige eller satiriske saker.

Redaktør Hugo Ewald sier at det hele begynte da de i 2013 kom over en historie om et drap som ble spredd og delt bredt på Facebook. En person ved navn Marcia Karlsson skulle ha blitt drept av sin sjalu ekskjæreste, som var flyktning.

Problemet var bare at alt var oppspinn.

– Denne falske historien var veldig intrikat og bra laget. Noen hadde laget en falsk Facebook-profil og en falsk livshistorie rundt denne kvinnen. Men vi kunne avdekke at hun ikke fantes, og profilbildet tilhørte en annen tilfeldig svensk kvinne. Det at denne historien kunne spres så lett fikk oss til å ville granske påstander som fremmes på sosiale medier i propagandaøyemed, sier Ewald til NRK.

Knyttet til innvandring

Redaktør Hugo Ewald sier at det viktigste er å vise metoder for hvordan man enkelt kan avdekke usanne nyheter, og dermed oppmuntre folk til å tenke kritisk før de deler ting på sosiale medier. Foto: Henry Lundholm/Metro

Han sier at de fleste avsløringene er av saker som går inn i diskusjonen rundt flyktningmottak og innvandring.

For eksempel en historie om at juletrelys har blitt forbudt i Sverige av frykt for å støte muslimer, noe som også ble spredt til amerikanske høyreekstreme sider.

Ewald sier at de iblant beskyldes for å ha en skjult venstresideagenda med sine avsløringer, noe han benekter.

Han opplever en klar økning i slike virale «nyheter», og at det blir stadig vanskeligere å holde oversikt over den enorme spredningen av falske påstander.

– I mange tilfeller er det privatpersoner som bare deler ting de har hørt eller opplevd. Andre ganger har medier som bedriver propaganda for høyre- eller venstresiden med overlegg laget overdrevne vinklinger for å få stor spredning. I noen tilfeller er det også noen som med overlegg konstruerer og sprer falske nyheter om stoffområder som de vet det deles mye fra, sier han.

– Tror du at Viralgranskaren hjelper?

– Jeg tror ikke det største målet er å ta de falske påstandene, men mer å vise metoder for hvordan man enkelt kan avdekke dem, og dermed oppmuntre folk til å tenke kritisk før de deler ting på sosiale medier.

Reagerer på at politikere angriper aviser

Sjefredaktør Gard Steiro reagerer på at norske politikere omtaler upresise artikler som «falske nyheter». Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

VGs sjefredaktør Gard Steiro sier at de har en løpende diskusjon rundt hvordan de skal angripe falske nyheter.

– Vi har lenge forholdt oss til at både politikere og andre sprer usannheter, og det har vi vært flinke til å problematisere. Det vi nå ser er at propaganda og falske nyheter spres i et så stort omfang at det er i ferd med å bli et problem, sier Steiro.

Tidligere denne uken anklaget flere Frp-politikere Nordlys for å skrive «fake news». Steiro reagerer veldig sterk på at enkelte politikere kan kalle upresise artikkel i et vanlig medium for en «falsk nyhet».

– Hele denne falske nyheter-diskusjonen kan bidra til å svekke all journalistikk. Men den kan også gjøre at redaktørstyrte medier med et etisk regelverk skilles tydeligere fra annen informasjon. Det er vår oppgave å vise at det du får fra medier som VG, NRK eller Dagens Næringsliv er kvalitetssikret journalistikk.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier at NRK i første omgang skal bevisstgjøre redaksjonene og utarbeide en intern guide for kildekritikk.

– Det er fint at noen mediehus kartlegger tvilsomme nyhetskilder, men problemet er at slike sider popper opp hele tiden. Dermed kan lesere bli lurt til å tro at alle nettsteder som ikke står på slike lister er troverdige, sier Kalbakk.