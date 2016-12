Sven Nordin om «Valkyrien»: – Seriens svarte tematikk treffer tidsånden

– Tematikken er ganske svart, men jeg håper og tror at serien er aktuell og at vi treffer tidsånden godt, sier Sven Nordin.

Han spiller karakteren Ravn i NRK-serien «Valkyrien», som har premiere på NRK førstkommende søndag.

– Lever farlig

– Det er mange som snakker om at vi lever farlig om dagen. Det er mye usikkerhet, kalde forhold mellom øst og vest, stor befolkningsvekst og mye usikkerhet knyttet til innvandring og flyktninger, sier Nordin.

Han fortsetter:

– Jeg tror folks engstelse og redsel for fremtiden er ganske stor, og disse knappene trykker «Valkyrien» på, sier Nordin.

«Valkyrien» handler om legen Ravn, som leter desperat etter en kur til sin dødende kone Vilma. Sykehuset kan ikke lenger hjelpe henne, og Ravn begynner å jobbe i skjul. Han får hjelp av den korrupte sivilforsvarsmannen Leif, og sammen bygger de en illegal klinikk i et bomberom i Oslo.

Valkyrien Foto: Erik Aavatsmark / Tordenfilm Ekspandér faktaboks Norsk dramaserie i 8 episoder

Produsert for NRK av Tordenfilm i samproduksjon med Fridthjof Film

Premiere: 1. januar 2017 på NRK1

I rollene bl.a. Sven Nordin, Pål Sverre Hagen, Pia Halvorsen, Ellen Birgitte Winther, Mikkel Bratt Silset, Laila Goody, Joachim Rafaelsen, Ameli Isungset Agbota

Serieskaper/regissør: Erik Richter Strand

Manusforfattere: Erik Richter Strand, Thomas Seeberg Torjussen, Bjørn Ekeberg, Kathrine Valen Zeiner

Basert på en idé av Thomas S. Torjussen, Lars Gudmestad og Simen Svale Skogsrud

Produsenter Tordenfilm: Eric Vogel og Nina B. Andersson

Finansiert av NRK, Norsk Filminstitutt, Nordisk Film & TV Fond, About Premium

Content (Frankrike), Storyline Studios, Fridthjof Film (Danmark), Fond for Lyd & Bilde og Tordenfilm

Content (Frankrike), Storyline Studios, Fridthjof Film (Danmark), Fond for Lyd & Bilde og Tordenfilm Salgsagent: About Premiium Content

Eksekutiv produsent NRK: Tone Rønning

Presseansvarlig: Helene Amlie, 951 00 299

Leif mener det bare er et spørsmål om tid før samfunnet kollapser. Ravn derimot håper på et under, og at kjærligheten vil seire.

– Går nye veier

– Vi ønsket å lage en sterk kjærlighetshistorie, som også kunne romme fremtidsfrykt, bærekreft og andre ting som vi alle må forholde oss til i tiden som kommer. Jeg er veldig spent på hvordan serien vil bli mottatt, sier hovedforfatter og regissør Erik Richter Strand.

På rollelisten står blant annet Sven Nordin, Pål Sverre Hagen, Pia Halvorsen og Ellen Birgitte Winther. Og Nordin mener serien ikke ligner på noe annet som er laget tidligere.

– Ingen har sett noe som ligner «Valkyrien». Vi tør å gå nye veier og åpne noen nye dører. Det er veldig spennende og dette har jeg stor tro på.

De to første episodene av serien sendes på samme kveld 1. januar, mens det sendes én episode hver av de påfølgende søndagene.