TV 2 og Get i fjernkontrollkrangel

TV 2 har tatt ut søksmål mot TV-distributøren Get, blant annet fordi de er misfornøyde med plasseringen av deres kanaler på fjernkontrollen fra Get. Å ha en god plassering på fjernkontrollen er svært viktig for TV-kanalene, og dette er et viktig forhandlingspunkt mellom kanal og distributør. Uenigheten mellom partene skal opp for retten til høsten, skriver Dagens Næringsliv.