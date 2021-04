Superman-tegneserie solgt for over 27 millioner kroner

Heftet er den aller første utgaven av Action Comics-serien, og ble utgitt i 1938. På den tiden kostet det 10 cent, eller litt under en krone med dagens kurs.

I heftet introduseres leseren for Clark Kent, alias Superman, og historien om hvordan han kom til jorden for første gang. Selgeren av utgaven som nå satte rekord kjøpte heftet for litt over 2 millioner dollar i 2018.

Tegneserien ble første gang utgitt i USA i 1938. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Nå har bladet blitt solgt for 3,25 millioner dollar gjennom det digitale auksjonshuset ComicConnect.com.

Summen skal være den høyeste som er betalt for en tegneserie noen sinne. Kjøperen er ikke kjent, skriver nyhetsbyrået AP.

Marginen til den forrige rekorden er imidlertid liten. I 2014 ble et annet Action Comics-hefte solgt for rett over 3,2 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået AP.

Vincent Zurzolo, en av sjefene i auksjonshuset, mener den første utgaven av Action Comics virkelig markerte startskuddet for superheltsjangeren.

– Det er ingen annen tegneserie man ville verdsatt høyere enn den første utgaven av Action Comics, sier Vincent Zurzolo, en av sjefene i auksjonshuset.

Det aktuelle heftet ble i utgangspunktet trykket opp i flere hundre tusen eksemplarer, sier Zurzolo. I dag er det bare om lag hundre eksemplarer igjen, i varierende tilstand.

Zursolo sier heftet som ble solgt denne uken er blant utgavene som er best bevart.

Ifølge nettstedet WealthyGorilla.com er de to dyreste tegneseriene solgt noen sinne førsteutgaver av Action Comics. Deretter følger de første utgavene av Amazing Fantasy og Detective Comics, der henholdsvis Spiderman og Batman introduseres for første gang.