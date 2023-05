Superheltene redder verden – nå må noen redde dem

Superheltfilmer – og senere TV-serier – har i økende grad dominert underholdningsverdenen de siste 15 årene. Marvel-universet har lenge vært verdens største filmfranchise og superhelt-fansen er blant de aller mest trofaste.

Historier om helter som redder verden har vært synonymt med suksess og store inntekter.

Men en av klodens ivrigste underholdningsmaskiner er i ferd med å miste grepet.

Tretthetstegn

«Nei, det kan ikke stemme, det lages noe nytt hele tiden, jo!», tenker du. Inni deg. Det er mulig du sier det høyt, men det er vanligst å tenke inni seg. Uansett, les dette:

Publikum sviktet de tre største superheltfilmene det siste halvåret. Sammenlignet med tidligere tider ble storfilmene «Shazam! Fury of the gods», «Ant-Man and The Wasp: Quantumania» og «Black Adam» en internasjonal flopp.

– Viser tretthetstegn som bør bekymre Marvel-fansen, skrev NRKs anmelder om den seneste storfilmen om Ant-Man. Kun 71.000 nordmenn så filmen på kino. De andre nyeste filmene har heller ikke fått god omtale av pressen.

Regissør James Gunn sammen med hovedrolleinnehaver Chris Pratt under en av premierene på «Guardians of the Galaxy Vol. 3». Foto: AFP

Til og med fansen er lei, ifølge en uoffisiell rapport. En studie, gjengitt i det kjente bransjebladet Variety, viser at over en tredjedel av Marvel-fans føler seg utmattet av det konstante bombardementet av serier og filmer.

– Noe har forandret seg. Folk forventer mer fordi publikum har sett så utrolig mange superhelt-historier, sier James Gunn til NRK.

Mann med supermakt

Gunn har nylig blitt en av sjangerens mektigste, da han sammen med produsent Peter Safran tok over ledelsen i DC Studios, en av de to store selskapene i verden som har skylda for at populærkulturen er (over) fylt med superhelter.

Marvel Studios er det andre selskapet. Der spiller også Gunn en viktig rolle, som regissør for flere filmer. NRK møtte regissøren i Paris i forbindelse med nok en filmatisk heltehistorie.

– Jeg mener at «Guardians of the Galaxy»-filmene ikke kan kalles superhelt-historier. Det er mer verdensrom-eventyr, argumenterer regissøren.

Denne interessante gjengen vokter galaksen vår, ifølge Marvel. Foto: Courtesy of Marvel Studios

«Guardians of the Galaxy Vol. 3» har premiere i Norge 3. mai. Serien handler om en gjeng antihelter i verdensrommet, en av de mest populære franchisene blant fansen. Historiene er skapt av Gunn selv, etter inspirasjon fra den originale tegneserien.

– Det er tegn til at superheltenes glanstid er passert. Hva tenker du om det?

– Jeg tror ikke superhelt-æraen er over. Men det er kanskje enda viktigere enn før med gode historier og spennende karakterer fremfor effekter og action, sier Gunn til NRK.

Så, kan galaksens voktere vise superkrefter og hjelpe sjangerens fremtid?

– «Guardians of the Galaxy Vol. 3» er en avgjørende film. Marvel trenger å opprettholde publikums tillit til sjangeren, sier NRKs filmanmelder Birger Vestmo.

Han tror ikke superheltsjangeren vil forsvinne med det første:

– Det er mange film- og TV-serie-prosjekter på gang. Og tallene er jevnt over gode fortsatt. Men det er ikke unaturlig at man begynner å se slutten etter hvert, sier han.