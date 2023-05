Super Mario, Spellemann og Fox News-trøbbel – kva fekk du med deg?

Karpe tok historisk storeslem under årets Spellemann-utdeling med seks prisar. Når vann dei Årets Spellemann for første gong?

NRK-profil Else Kåss Furuseth er aktuell med eit nytt program. Kva går TV-serien ut på?

Jerry Springer gjekk bort i april. Kva for type TV-show leia han gjennom 27 år?

5/12 Kunstig intelligens

Foto: KEVIN WINTER/AFP / Afp

Kva skjedde då kunstig intelligens blei brukt til å lage låt basert på Drake og The Weeknd?