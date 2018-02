Sundfør hyller Astrid S etter Spellemann-bråk

– You go girl, skriver Sundfør, som også har lagt ut et bilde av Smeplass på Twitter.

Søndag ble Astrid S kåret til «Årets Spellemann 2017» på Norges største musikkprisutdeling Spellemannsprisen.

– Dette er en pris man bare vinner én gang i livet, sa Smeplass da hun mottok prisen søndag.

Også artistkollega Aurora Aksnes har hyllet Smeplass på Twitter i dag.

– Hun ga ut 18 låter i 2017, som tilsvarer et kjempebra og produktivt år for en artist! Og etter stor suksess er bena godt plantet på moder jord. Slikt burde jo bli hedret! HURRA! SKÅL!, skriver Aksnes.

– Sundfør burde ha vunnet

Flere kommentatorer i de største avisene, blant dem Tor Martin Bøe i VG og Sigrid Hvidsten i Dagbladet, mener at Susanne Sundfør burde ha vunnet «Årets Spellemann».

Kulturredaktør i Dagbladet Sigrid Hvidsten har antydet at Sundfør ikke vant prisen på grunn av at hun kom med kritikk i 2011 mot Spellemann. Foto: Espen Røst/Dagbladet

Hvidsten i Dagbladet gikk til og med til det skrittet at hun insinuerte at juryen ikke ville gi prisen til Sundfør, fordi hun tidligere har kommet med skarp kritikk mot nettopp Spellemann-juryen.

I 2011 trakk Susanne Sundfør seg fra nominasjonen i kategorien som «Årets kvinnelige artist». Sundfør begrunnet dette med at en slik nominasjon ikke var mulig med hennes personlige holdninger, og at hun ønsker at «ethvert samfunn skal ha en tilnærmelse og forhold til kunst som ikke innebærer et kjønnsperspektiv».

Endret kriterier

Robert Hoftun Gjestad i Aftenposten har etterlyst et bredere grunnlag for å gi prisen til «Årets Spellemann», enn å være «mest populær på Spotify».

Kritikken har leder av Spellemann-styret Marte Thorsby avvist, og hun har forklart at kriteriene har endret seg noe i løpet av prisutdelingens historie.

– Prisen blir gitt til en artist som har markert seg sterkt i løpet av året som har gått. Men kvalitet alene har aldri vært et uttrykt kriterium for denne prisen, sa hun til NRK i går.