Komiker Jonis Josef (30) er et norsk-somalisk stjerneskudd som klarte å sparke ned alle dører og brøyte sin egen vei opp på standupscenen.

Helt siden starten av karrieren har Josef laget humor som handler om hudfarge og innvandrerkultur, og den selvironiske stilen har fått hele Norge til å applaudere.

Selv mener komikeren at suksessfaktoren har vært en blanding av altfor høy selvtillit og dårlig selvinnsikt.

– Hadde jeg gått rundt og følt at jeg var dårlig fra start, hadde jeg aldri fortsatt med dette.

– Første gang jeg gikk av scenen tenkte jeg: «Er det noen som noen gang har levert et så bra sett?» Det er helt sykt å si, men det var oppriktig den tanken og følelsen jeg hadde – og den har jeg tatt med meg videre, forteller Josef til NRK.

Jonis Josef har hatt sine opp- og nedturer gjennom karrieren. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

I stolen hos Lindmo denne uken forteller han om karrierens forrykende løp siden han entret humorscenen i 2016. I intervjuet forteller han også hvorfor han nå trenger en pause fra alt, og har bestemt seg for å dra ut på en reise for å finne seg selv på nytt.

Bedragersyndromet

Til tross for den store selvtilliten og suksessen som standupkomiker, skulle Josef likevel få en selvtillitsknekk i 2017. Han fikk kommentarer på at han var heldig som kunne spille på sin egen hudfarge.

Vitsingen som ofte gikk på hans egens kultur og opphavs bekostning ga han etter hvert en følelse av at han har gjort suksess på feil grunnlag. Han følte at folk begynte å tvile på han og suksessen hans.

– Jeg følte på et bedragersyndrom, og det gikk sånn inn på meg at jeg fikk dårlig selvtillit. Jeg følte at alt jeg fikk til som komiker skjedde fordi jeg var mørk i huden, og jeg tenkte sånn: «Tror folk at jeg er heldig fordi jeg er svart?»

Han sluttet å snakke om sin egen kultur, helt til han fikk en åpenbaring da han dro til Los Angeles for å se Dave Chapell. Der klarte han å få en «spot» på klubben Chocolate Sundaes på det verdenskjente standupstedet Laugh Factory.

Jonis Josef har måttet jobbe med selvtilliten gjennom karrieren. Foto: Torstein Østberg

– Det var bare mørke mennesker som sto på scenen. Jeg gjorde et kjempebra sett, og fikk god respons. Jeg tar en pust og zoomer litt ut, og da går det opp for meg at jeg er en av de mørke – og det funker. Jeg er morsom og mørk!

– Etter det var jeg ikke redd for å snakke om kultur eller hudfarge lenger. Jeg tenkte: «Fuck dere! Jeg skal bruke bakgrunnen for det det er verdt.»

Jonis Josef varmer opp publikum på Lindmo Du trenger javascript for å se video.

Drømmen endte med selvsabotasje

I tillegg til standup har Jonis også bemerket seg som serieskaper med seriene «Kongen av Gulset» (NRK TV) og «Kasko» (TV 2 Play). Nå er han også aktuell med standupshowet «Woke» på TV 2 Play. Et show som var en stor drøm for han.

«Kongen av Gulset» handler om oppveksten til Jonis Josef på Gulset i Skien.

For et av Josefs store mål var å fylle Sentrum Scene, og etter en lang og hardtarbeidende prosess ble «Woke» en realitet.

Jetset-livet som standupkomiker, skuespiller og serieskaper gikk i høyt tempo, og da Josef var kommet til det punktet der alle mål var nådd, kom de tomme tankene.

Karrieren, vennene, leiligheten og kjæresten var på plass – hva skulle skje nå?

– Jeg satt i et halvt år og giret meg opp for «Woke»-showet, og når det er over får jeg en umiddelbar sterk følelse av tristhet. For andre var det bare et show, mens for meg var det et halvt år med stress, arbeid og svette.

– Det er rart med mål og den følelsen av å nå det. Man får ikke den spirituelle og kreative orgasmen. Man sitter bare der. Den følelsen er uunngåelig – og så skjønner jeg at klisjeen er sann: Det er veien som er gøy, ikke målet.

På «Woke»-showet snakker Jonis Josef blant annet om kulturforskjeller, og hvor lei han er av åpenheten rundt psykisk helse. Foto: «Woke» fra TV 2 Play

Josef erfarte at jo tryggere man har det – jo reddere er man for at ting skal gå galt. Han utviklet vaner og holdninger som resulterte i selvsabotasje.

– Når jeg har det bra, venter jeg bare på at noe forferdelig skal skje. Det er som man bruker lang tid på et flott, stort, vakkert korthus, og så fort jeg blir stressa for at det skal knuses, velter jeg det bare selv.

Måtte kansellere alt

Bunnpunktet var nådd da han kjente at kroppen og hodet ikke spilte på lag lenger.

– Jeg merket det da jeg var på scenen for ikke så lenge siden. Jeg var veldig lei meg og trist i forkant av showet. Jeg sliter med å holde ølen som jeg holder i hånden, og er så svak. Jeg går opp trappa på scenen og får melkesyre i beina.

Josef blir anbefalt å gå til legen, og der får han beskjed om at han er utbrent. Han begynner å kansellere alt.

Det er flere grunner til at livet som ettertraktet komiker har vært krevende for 30-åringen. Han innrømmer at det har vært vanskelig å takle kjendistilværelsen.

Komikeren har fått flere priser for serien «Kongen av Gulset». Her fra Gullruten i 2019. Foto: Brage Lie Jor

– Det er ikke noe fag på ungdomsskolen som forteller deg hva du skal gjøre om du blir en offentlig person. Man blir kastet ut i det, også får man krysse fingrene for at man lander på beina og at det går bra, forteller han.

Enveisbillett til Nepal

Josef har vært i «humorgamet» i flere år, og nå har han kommet til punktet der han vil ta seg tid til å reflektere.

Han vil finne seg selv på nytt, og det skal han gjøre ved å reise i ni måneder. Første stopp er Katmandu i Nepal, og der skal han være i noen uker før han drar videre.

– Dette er en drøm for meg, å kunne stikke til flyplassen i Katmandu etter noen uker å spørre noen: «Hvor går din neste reise?» Også svarer de for eksempel «Kapp Verde». Da går turen min videre til Kapp Verde. Slik skal jeg reise i noen måneder. Vi se hvor jeg ender opp, håper ikke det blir i Kyiv, sier han spøkefullt.

