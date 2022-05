I morgen skal Norge ut i ilden i den første semifinalen av Eurovision Song Contest og kjempe om en plass i lørdagens finale. I kveld er det duket for generalprøve, og allerede nå avgjøres 50 prosent av resultatet i semifinalen.

For det er ikke bare folkestemmene som avgjør hvilke ti land som tar seg videre til finalen.

Hva fagjuryene rundt om i Europa stemmer, teller nemlig like mye som folkestemmene.

– Vi skal danse dansen og kjøre på. Så får vi se hva Europa synes om det, sier tolken til ulvene Carl-Henrik Wahl.

Stig Karlsen har troen på finaleplass. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Prosjektleder for MGP, Stig Karlsen, er spent i forkant av prøvene.

– Juryprøvene er jo superviktige, så i morgen må de virkelig levere.

Hender det skjer store feil

Juryprøven er også til for at produksjonen skal få virkelig øvd seg på alt som skal skje i løpet av sendingen.

Det har ved flere anledninger gått galt på scenen for enkelte bidrag.

I 2012 svelget svenske Loreen konfetti under den avgjørende juryprøven før finalen, som gjorde at hun begynte å hoste. Det så ikke ut til å ødelegge for henne. Loreen tok nemlig Sveriges femte seier i musikkonkurransen på tross av denne blemmen.

I 2019 opplevde Norge og Keiino store tekniske problemer i forkant av finalen.

Da forsvant nemlig bildene ved flere anledninger, som gjorde at juryens skjermer gikk i svart. Den gang sendte NRK inn en formell klage til den europeiske kringkasteren (EBU), og ba om å få opptre på nytt.

Klagen ble avvist av EBU, og Keiino fikk ikke opptre på nytt. Om det ble avgjørende for det norske bidraget får vi aldri vite, men juryen var nådeløs mot det norske bidraget og ga det kun 58 poeng.

Kjemper om en av 10 finalebilletter

Subwoolfer på scenen i Torino. I kveld må juryene overbevises. Foto: NATHAN REINDS / EBU

Om de gule ulvene i Subwoolfer tar seg videre til finalen får vi svaret på i morgen.

Hvordan skal dere feire om det blir finale på dere?

– Da skal vi feire med å synge sangen vår enda en gang på lørdag, svarer tolken.