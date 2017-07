Stuntmann døde under innspilling av «Walking Dead»

John Bernecker (33) mistet livet da han falt ned seks meter og slo hodet i et betonggulv under innspillingen av en scene, melder BBC.

Hendelsen fant sted på onsdag, og AMC Networks uttalte da at de ville stoppe produksjonen midlertidig.

– Vi er svært lei oss for at Bernecker ble skadet under inspillingen, skrev AMC i en uttalelse, før Berneckers død ble bekreftet.

Ifølge BBC døde Bernecker onsdag kveld av alvorlige hodeskader som følge av fallet.

Stuntmannen har tidligere spilt i filmer som, «Black Panther», «Logan: The Wolverine», og den nyeste versjonen av «Fantastic Four».

«Twilight»-stjernen, Kellan Lutz omtaler Bernecker som en av de mest talentfulle stuntmennene han noen gang har jobbet med, på Twitter.

Mens «Walking Dead»-skuespilleren Lauren Cohan ber fansen om å be for stuntmannen og hans etterlatte.

TV-seriens produsent, Gale Anne Hurd, tvitret at hele produksjonen ber for Berneckers familie, venner og kollegaer.

«The Walking Dead» er en amerikansk dramaserie som har gått på AMC siden 2010. Serien handler om en liten gruppe overlevende etter en «zombieapokalypse», som søker etter trygghet.