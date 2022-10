Strømprisene kan gjøre det dyrere å dra på kino

– Det er krevende å få det til å gå rundt, når strømmen blir stadig dyrere.

Det sier Erlend Serigstad, kinosjef for Bryne Kino i Rogaland. Nå bruker kinoen mest penger på å varme opp salene.

– Vi kan ikke ofre en behagelig temperatur for kinopublikummet.

Det er frustrerende å se store deler av pengene forsvinne i «det store strømsluket», sier kinosjefen.

– Kulturlivet har et kjempeproblem

Nå diskuterer også Odeon Kino i Oslo hvilke tiltak som kan innføres. Foreløpig er det kun snakk om reduserte åpningstider og færre visninger.

– Vi ser på det lenge før billettpris. Men snart må vi kanskje se på det som en faktor.

Det er uaktuelt å kutte ned på kveldsvisninger der publikummet er størst, forsikrer kinosjefen. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Det sier Jon Einar Sivertsen, kinosjef for Odeon Kino i Oslo.

Som et kommunalt tilbud, må derimot Bryne Kino forholde seg til budsjettet de får fra kommunen. De kan blant annet ikke søke om strømstøtte til bedrifter.

– Vi har et budsjett som skal gå i null, helst med et lite overskudd.

I år kan det bli vanskelig.

– Tøft for kommunale kinoer

Bryne kino har ennå ikke endret på tilbudet, men frykter for hva som skjer når månedene i vinter kommer.

– Foreløpig ser vi på muligheter, som for eksempel visninger tettere på hverandre.

For kinoene i Norge er det oktober til mars som er de mest energikrevende tidene. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Har vi strømprisene vi så i sommer, eller enda høyere på vinteren, kan det bli tøft for mange kommunale aktører.

Pandemien henger fortsatt igjen for mange kinobesøkende. Utgiftene for strøm er en ekstra utfordring på toppen av alt.

– Strømstøtte er problematisk

Odeon er privateid og kan derfor søke om strømstøtte til bedrifter. Denne prosessen for søking beskriver kinosjefen som byråkratisk og kompleks.

– Det er selvdokumentasjon og mye papirarbeid. Jeg vet heller ikke hvor mye penger vi får.

Han påpeker at dette spesielt gjelder mindre kinoer.

– Kulturlivet har et kjempeproblem. Om jeg ønsker varme saler for et fullt publikum, så trenger jeg en bredere støtteordning for kultur.

Men bedriftsstøtte eller ei – snart må også de store kinoaktørene begynne å spare, tror Sivertsen.