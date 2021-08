Salget av kinobilletter har tradisjonelt sett vært avgjørende for hvor stor lønna til de som er med på å lage filmen blir.

Det er ikke tilfelle med filmer på strømmetjenester. Folka bak filmen får ikke like godt betalt i etterkant, ifølge administrerende direktør i Nordisk Filmproduksjon Norge, Sveinung Golimo.

Administrerende direktør og producer i Nordisk Film, Sveinung Andreas Golimo, mener strømming av filmer kan gjøre det vanskelig å være uavhengig filmskaper. Foto: NRK

– De nye strømmemodeller gjør det vanskeligere å være en uavhengig filmskaper. I motsetning til kinofilmer, får vi ingen andel om filmen blir en suksess, som igjen fører til at vi heller ikke får muligheten til å investere i nye prosjekter.

Det er viktig at også skuespillere, manusforfattere og skapere får en del av inntektene en film gir strømmetjenestene.

– Skal man ha en sterk uavhengig bransje, er det viktig å få ta del i den suksess. Det er med på å utvikle bransjen videre, sier Golimo.

Han presiserer at det også er mye bra med strømmebransjen.

– Strømmetjenestene har gitt oss en kjempemulighet. Vi får lagt flere filmer og serier. Så på kort sikt gjør det situasjonen bedre. Spørsmålet er hvordan det påvirker bransjen på lang sikt, når man ikke har en inntektstrøm etter man har laget disse store suksessene.

Gikk til sak mot Disney

Scarlett Johansson gikk til søksmål mot Disney, fordi hun mener å ha tapt millioner på at selskapet la ut Black Widow på sine strømmetjenester likt som kinopremieren.

Scarlett Johansson saksøker Disney for 50 millioner dollar, for tap av inntekt. Foto: Marvel Studios

Leder i Norsk filmforening, Elisabeth Sjaastad, mener søksmålet handler om kontraktsbrudd.

– Jeg anser det som rimelig at man må sette seg ned på nytt, og finne ut hva det utgjør i kroner og øre når forutsetningene er endret. Jeg har merket meg at advokatene hennes gikk til Disney for å reforhandle når planene ble endret. Det skal angivelig ha blitt avvist.

Hun tror ikke søksmålet nødvendigvis vil ha stor betydning for den norske filmbransjen, men at det setter problemstillingen på agendaen.

Leder i Norsk filmforbund, Elisabeth Sjaastad, sier det er rimelig å ville forhandle på nytt når situasjonen endrer seg. Foto: Gisle Bjørneby / Gisle Bjørneby

– Man må være mer årvåken. På grunn av pandemi og andre ting kan planer endre seg og da må man så klart være fleksibel. Men det skal ikke være til hinder for å være rimelig i forhandlingene om betaling til de som er med, og som har forventet et inntektsnivå man har blitt forespeilet.

Holder informasjon hemmelig

Det er mangelen på et godt betalingssystem, som er en av de store utfordringene med strømming, ifølge Leder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.

Leder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, håper på et betalingssystem for strømmebransjen. Foto: Gisle Bjørneby

– Publikum kjøper et abonnement, ikke én billett til én film. De får tilgang på mange filmer. Derfor kunne man tenke seg å få på plass et slags betalingssystem som baserer seg på per seer, eller klikk. De holder informasjonen om antall klikk en film får hemmelig, og da blir det vanskelig å komme til enighet om lønn.

Strømmetjenestene holder relevant informasjon som antall klikk og seere en film får tett inntil brystet. Alfsen har forståelse for hvorfor, men det gjør situasjonen utfordrende mener han.

– For det første, så sier de det er konkurransesensitiv informasjon de holder det hemmelig, som er forståelig til en viss grad.

– For det andre så handler det om hva er et klikk og hva er ikke et klikk. Det finnes de som sveiper seg igjennom filmer, de bør jo ha sett den og ikke bare vært innpå et par sekunder. Derfor må man finne en eller annen form målestokk som kan si noe om hvor mye den produksjonen er verdt, så det blir lettere å komme til enighet om et rimelig vederlag.

Må stå sammen

Nå håper Sveinung Golimo at filmbransjen både nasjonalt og internasjonalt kan gå sammen for å få til en god avtale om lønn, med de store internasjonale strømmegigantene.

– Det som er trengs er at man får laget noen gode avtaleverk med de internasjonale gigantene som gjør at man kan få en andel av disse prosjektene som blir store suksesser. Det er vanskelig for små aktører å få til det alene, så her må man stå sammen nasjonalt og internasjonalt for å finne gode modeller.

NRK har vært i kontakt med Netflix for å høre om de kjenner seg igjen i problemstillingen som rettes mot strømming av filmer generelt, men ønsker ikke å kommentere saken.