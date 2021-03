Strømmer ballett og opera gratis hjem til folk, kritikere mener de undergraver markedet

Operaen har veldig gode erfaringer med å gi folk innholdet digitalt gratis hjemme hos folk.

– Vi opplever at når vi gir innholdet åpent og digitalt, så øker antallet seere med 15 til 20 ganger, forteller direktør Geir Bergkastet. Han understreker at det digitale gratistilbudet kun er et supplement til det de faktisk gjør, satser på opplevelser inne i Operaen. Og det koster selvsagt, men akkurat nå har de ikke lov til å ha publikum på grunn av koronaen. Da velger de å tilby innholdet gratis. De prøvde å ta betalt, men interessen var ikke så stor.

Det er balletten «Faun Bolero» og operaen «Led oss inn i fristelse» som tilbys gratis snart, men de har strømmet flere andre forestillinger under pandemien.

– Vi har en tung offentlig finansiering i bunnen og det er dette vi nå vil prøve, forklarer han. For de får et statlig tilskudd årlig på litt over 600 millioner kroner og mener de har en forpliktelse til å tilby innholdet ut til folk.

Operaen Led oss inn fristelse tilbys gratis digitalt til folk. ledelsen ved Den Norske Opera og Ballett ser at når forestillinger tilbys gratis øker seertallene 15 til 20 ganger. Foto: Den Norske Opera og ballett

Kan ikke gi ut gratis

Men ikke alle kan tilby innholdet gratis og kritikerne mener også at å gi kultur gratis ut under pandemien, ødelegger et marked etter koronaen. At det å tilby kultur gratis, gjør at brukerne ikke gidder å betale når alt blir normalt igjen og at de da er bortskjemte på at kultur er gratis.

Det Norske Teatret i Oslo har satt en pris på sine digitale forestillinger, men den er selvsagt lavere enn en vanlig forestilling, forklarer teatersjef Erik Ulfsby.

– Kunsten vår har en verdi og den verdien skal komme til uttrykk også når vi går over i et annet format, sier han. Han mener det er viktig å ta betalt for at markedet skal være bærekraftig også når pandemien er over. Det er viktig for framtiden, understreker han. For hvis folk får tilbudet gratis, kan det være vanskelig å venne folk til at de må betale for et kulturtilbud etterhvert.

– Jeg respekterer at man kan ha ulike syn på det, men vi ønsker å komme bredt ut, sier direktøren i Operaen.

Jørgen Roll som er administrerende direktør ved Oslo Konserthus mener det er en viktig debatt. Da koronaen startet var det mange som tilbød kulturinnhold gratis og det var en stor flom av strømming og gratis utendørs konserter.

– Det er ikke bare positive ting forbundet med den flommen av gratis innhold, forklarer han. Roll mener vi vender publikum til at kultur er gratis og det er farlig hvis noen skal greie å leve av det etter pandemien.

Det Norske Teatret strømmer også forestillinger, men ikke gratis. De tok betalt for Slåttekar i himmelen og mener det er viktig for at markedene også skal være der etter koronaen. Foto: Det Norske Teateret

Vil sette et pris

– Vi mener det ligger et stort arbeid bak, svette, kunnskap og ærgjerrighet og at det skal koste noe å få dette kulturtilbudet, understreker teatersjefen ved Det Norske Teatret. Han legger også til at det tydeligvis finnes betalingsvilje. Teateret har solgt overraskende godt med billetter og tjente en halv million kroner på å tilby forestillingen «Slåttekar i himmelen» digitalt.

Geir Bergkastet er administrerende direktør ved Den Norske Opera og Ballett mener det er riktig å strømme gratis til folk, men understreker at dette bare er et supplement under koronaen. Foto: Erik Berg

Operaen opplevde ikke at det var betalingsvilje da de forsøkte å sette en pris på det digitale tilbudet, men da det ble gratis strømmet folk til. Direktøren legger vekt på at det er forestillinger som folk kan oppleve inne i salen når det blir lov som kommer til å være hovedfokuset deres og det kommer fortsatt til å koste fra 900 kroner og nedover. Han er ikke redd for at folk ikke vil komme tilbake til operahuset når det blir lov til å gå på forestillinger igjen.