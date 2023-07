Storstreik i Hollywood: Stjerner forlot premiere

TV- og filmbransjen halter allerede etter at manusforfattere i Hollywood har streiket i over to måneder.

Nå vil også skuespillerne henge seg på.

Holdt pressekonferanse

Under en pressekonferanse i regi av fagforeningen SAG-AFTRA, sa foreningens president, Fran Drescher, at hele forretningsmodellen har endret seg med streaming, digitalisering og kunstig intelligens.

Fran Drescher er stjerneskuespiller og er kjent fra TV-serien The Nanny.

Skuespilleren mener det er fare for at de blir erstattet av maskiner.

– Vi kom sammen med den mest overveldende flertallsstemmen i fagforeningens historie.

– Vi står sterke. Dere må våkne opp og lukte kaffen, fortsetter hun.

Filmjournalist, Einar Aarvig, tror streiken kan få ekstra tyngde med store navn som blant annet Meryl Streep og Liam Neeson i fagforeningen. Foto: Privat

– Det er kjempestort. Uten skuespillere har man jo ingenting, sier filmjournalist Einar Aarvig.

Det er fagforeningen SAG-AFTRA som er misfornøyde.

Den består av 160.000 skuespillere, underholdere og TV-folk. Meryl Streep, Rami Malek, Jennifer Lawrence og Liam Neeson er blant medlemmene.

Aarvig tror slike stjernenavn kan gi streiken ekstra tyngde.

Foreningen var i forhandlinger med produksjonsselskapene fram til torsdag morgen norsk tid. De ble ikke enige innen fristen.

Derfor vil vi trolig se en dobbeltstreik i bransjen for første gang på 63 år – og et kollapset Hollywood.

– Manusforfattere kan hollywoodmaskineriet klare seg uten en liten stund, men hvis skuespillerne også streiker så vil det bli et enda større problem, sier film- og serieforsker Gry Cecilie Rustad ved Den norske filmskolen.

Gry Cecilie Rustad mener Hollywood kan få et større problem hvis skuespillerne også streiker. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Store filmer kan bli utsatt

Streiken kan føre til at de fleste store produksjoner pauses, avlyses eller utsettes.

– Hvis den pågår lenge, så vil vi til slutt gå tom for nye filmer og serier vi kan se på – at det rett og slett ikke produseres mer, sier Rustad til NRK.

De siste månedene er det kun filmer med ferdige manus som har fortsatt innspillingen.

Etterlengtede produksjoner som Avengers-filmene, ny Avatar-film og en kommende Star Wars-film fikk kjepper i hjulene allerede da manusforfatterne gikk ut i streik.

Seere må vente lengre enn planlagt for å se Avengers på storskjermen igjen. Foto: Zade Rosenthal

De har fått premieredatoen utsatt opp til et helt år.

Hvis skuespillerne streiker, blir de utsatt enda lenger fram i tid.

I tillegg står blant annet Gladiator 2, den neste Mission Impossible-filmen og serien House of Dragon i fare.

Hvorfor streiker Hollywood?

Det er to viktige grunner til skuespillerne nå vil ta til gatene:

Strømmetjenestene. Det er ikke like lønnsomt å være skuespiller i for eksempel Netflix-produksjoner som det var på lineær-TV før. Dessuten mener skuespillerne at strømmemarkedet er beintøft, og at det er vanskeligere å få jobber og gode avtaler. Kunstig intelligens. Med dagens teknologi kan man bruke KI til å lese inn lydbøker og drive med stemmeskuespill. Hollywood kan også vekke avdøde stjerner «til live» på skjermen, eller gjøre gode kopier av levende. Skuespillerne er redde for at KI skal stjele jobbene deres.

– Det her er ganske store inntektskilder som kan gå tapt for mange skuespillere, sier filmforskeren Rustad.

Kan bli en kort streik

Da SAG-AFTRA tidligere stemte over om de var villige til å gå ut i streik, stemte 98 prosent ja.

Rustad tror det er sannsynlig at flere grupper i Hollywood vil slenge seg på streiken etter hvert.

–Dette er viktig for filmarbeidernes levebrød, sier hun.

Både hun og Aarvig tror det nå kan bli en kort streik.

– Jo flere Hollywood-folk som streiker, jo kortere tror jeg streiken vil vare, sier Rustad.