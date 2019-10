Storm etter Haddy-bok: – Bokbransjen må skaffe seg et etisk regelverk

– Boken har ikke noe ekstra vern fordi den har stive permer. Jeg føler at bransjen opphøyer boka til noe mer enn journalistikken. Det syns jeg vi nå må slutte med, sier Arve Juritzen.

Reaksjonene er sterke etter at Gyldendal ga ut Haddy Njies bok om hvordan hun opplevde å stå i stormen sammen med Trond Giske, da det ble levert flere varsler mot den daværende nestlederen i Arbeiderpartiet.

Forlegger Arve Juritzen tar til orde for et etisk regelverk for sakprosa, siden man får flere og flere av det han kaller «journalistiske bøker».

– Jeg syns at denne saken nok en gang beviser at nå må bokbransjen skaffe seg et etisk regelverk. Det har vært mange overtramp i det siste.

Forlegger Arve Juritzen mener det er på tide med etiske regler for sakprosabøker. Foto: Sindre Løkstad / NRK

– Spekulasjoner, sladder, rykter

Politisk kommentator i Bergens Tidende, Jens Kihl, er enig med Juritzen. Han mener Gyldendal flytter grenser for hva et forlag kan sette på trykk med utgivelsen av Haddy-boken.

Politisk kommentator Jens Kihl mener utgivelsen av Njies bok har flyttet på grensene av hva som er tillat innenfor sakprosa. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Når vi har sett både denne og andre bøker flytte grensene for hva det er greit å trykke av spekulasjoner, sladder, rykter og så videre, så ser vi at det er et behov for å få på plass en slags Vær Varsom-plakat for sakprosa i Norge, sier Kihl.

Svarer på kritikken: – Må være mer konkret

Sjefredaktør for sakprosa hos Gyldendal, Cathrine Sandnes, tror ikke man kan ha de samme etiske retningslinjene for bøker som for pressen.

– Men jeg er helt enig i at den typen etiske retningslinjer som har vært diskutert i NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) i det siste er et nyttig redskap for å både redaktører og forfattere av sakprosabøker.

Cathrine Sandnesi Gyldendal tror ikke et etiske regelverk for sakprosa kan være likt pressens etiske regler. Foto: Gorm Kallestad

Hun er imidlertid uenig i at man har gått over noen grenser for hva som er greit å gi ut med Haddy Njies bok.

– Når Jens Kihl snakker om at man flytter grensene for hva det er greit å trykke av speskulasjoner, sladder og rykter er han nesten nødt til å være mer konkret. Han må peke på hvor han mener dette skjer. Det er veldig vanskelig å diskutere dette på et så overordnet og løst fundert påstandsnivå som han opererer på her.

– Redaktørene trenger hjelp

Bokutgivelsen har skapt reaksjoner, blant annet fra noen av dem som varslet om Trond Giske for to år siden. Etter at Haddy Njie gjestet «Lindmo» fredag i forrige uke, har Kringkastingsrådet fått 13 klager, skriver Medier24.

Arve Juritzen mener bokbransjen nå må ta inn over seg alvoret, og særlig redaktørene.

– Jeg har snakket mye om dette med etisk regelverk, men hver gang blir jeg avvist, for jeg tror ikke bokbransjen skjønner hva det er.

Og han påpeker:

– Bokbransjens etiske regelverk skal jo ikke være en lovgivning, den skal være en hjelp for redaktørene. Og redaktørene trenger hjelp for å lage disse bøkene på en tryggere og bedre måte.