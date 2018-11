Store skadar i Malibu etter skogbrannar i California

GoT-forfatter: Tenkte først novelle

Forfatter George RR Martin sier han gikk med en drøm om å skrive episk fantasidrama, men da han begynte å skrive på serien som er utgangspunktet for serien Game of Thrones, «A Song of Ice and Fire», hadde han ingen idé om hva det kunne bli. – Den første boka begynte som et kapittel. Jeg tenkte kanskje det skulle bli en novelle, sier han i et stort portrettintrevju i The Guardian der han også snakker om inspirasjonen fra Tolkien og om boka fansen venter så inderlig på, «The Winds of Winter».