– Norske filmskapere viser her fram et produkt som hele verden vil ha.

Jonas Gahr Støre fikk et avbrekk i en ellers alvorlig og hektisk møteplan i New York i dag. Sammen med Joachim Trier slo han et slag for regissørens kritikerroste film.

Den har USA-premiere 4. februar.

– Det er kjempehyggelig at statsministeren vil møte oss, sier Trier.

Selv mener Støre at Trier har laget et portrett av livet som det er verdt å heie på.

Jonas Gahr Støre er i New York i forbindelse med at Norge i januar har presidentskapet i FNs sikkerhetsråd.

HÅPER PÅ NORSK SUKSESS: Statsminister Jonas Gahr Støre og filmregissør Joachim Trier er spente USA-premiere 4. februar. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Promotering med korona-bismak

På plass i New York i dag var også hovedrolleinnehaver Renate Reinsve. Hun måtte imidlertid holde seg unna begivenhetenes sentrum etter å ha blitt eksponert for koronasmitte.

Riktignok har hun ikke fått påvist sykdommen selv, men måtte holde seg i isolasjon for sikkerhets skyld.

Reinsve har uansett hatt en begivenhetsrikt år.

I filmen spiller hun karakteren «Julie». «Julie» har akkurat passert 30 år og bor i Oslo. I filmen får seeren innblikk i flere kapitler av hennes liv på vegen mot å finne sin plass i livet.

I tillegg til prisen under filmfestivalen i Cannes, fikk Renate Reinsve og filmen stor oppmerksomhet under New York filmfestival sist høst. Også der var honnørordene mange.

«Verdens verste menneske» er Reinsves første hovedrolle. Rollen fikk hun på et tidspunkt der hun var i ferd med å gi opp skuespillerkarrieren. Til VG sa hun at hun dagen før Trier ringte hadde bestemt seg for å bli snekker.

Nå er hun en del av et nytt byggverk.

Håper på Oscar

Spenningen er stor for hvordan det amerikanske publikummet vil ta imot filmen.

Fram til nå har det hele vært en suksessreise.

«Verdens verste menneske» hadde premiere under Filmfestivalen i Cannes i juli i fjor. Der fikk den strålende kritikker, og hovedrolleinnehaver Renate Reinsve fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle.

Det var første gang noensinne at en norsk skuespiller vant en av hovedprisene under festivalen.

PRISVINNER: Renate Reinsve fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle under filmfestivalen i Cannes. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

«Verdens verste menneske» er en dramakomedie om å ha alle muligheter i livet, men likevel føle seg som verdens verste menneske. Den handler om kjærlighet i tida vi lever i, og manuset er skrevet Eskil Vogt og Joachim Trier selv.

Jonas Gahr Støre håper på Oscar. Det er langt fra umulig. Før jul ble det klart at filmen er en av 15 filmer som kan bli nominert til beste internasjonale film. Den endelige oversikten over de nominerte blir gjort kjent 8. februar, og selve Oscar-utdelingen er søndag 27. mars.

– Skuespillerne og jeg har bestemt oss for at vi skal feire uansett. Hvis vi blir nominert til Oscar skal vi feire, og blir vi ikke nominert skal vi feire alt det andre fine som har skjedd med filmen, sier Joachim Trier.