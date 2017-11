Stoltenberg: Jeg liker makt

I søndagens episode av «Da vi styrte landet», handler det om Jens Stoltenbergs to regjeringsperioder: Fra 2000 til 2001, og igjen fra 2005 til 2013.

– Det er kanskje ukorrekt å si det, men jeg liker jo makt, sier Stoltenberg, som i dag er generalsekretær i forsvarsalliansen Nato.

Møter forgjengeren han avsatte

I programserien, som samler seks norske statsministre til samtale rundt middagsbordet, møter Stoltenberg blant annet sin forgjenger – og senere arvtaker – Kjell Magne Bondevik (KrF).

Bondeviks første regjering gikk av etter å ha fått stortingsflertallet mot seg i spørsmålet om gasskraftutbygging.

– Jeg er jo aldri glad i å sitte i opposisjon, man er jo med i politikken for å søke makt, sier Stoltenberg i programmet, og forteller hvordan han villig grep sjansen til å avsette Bondeviks mindretallsregjering våren 2000.

– Det var ikke mulig å få Høyre og Fremskrittspartiet til å kaste regjeringen, men de kunne stemme for saker som var så uhåndterlige for regjeringen at regjeringen selv valgte å gå av, forteller Stoltenberg om spillet bak rivalens avgang.

Når de to gamle motstanderne møtes rundt middagsbordet, spør Bondevik Stoltenberg om den betente gasskraftsaken som først brakte ham til makten.

– Synes du egentlig, Jens, at det var en god sak å bli statsminister på første gang?

– Jeg synes det var en riktig sak, men også en sak der det var et veldig klart flertall i Stortinget. Når man er en mindretallsregjering, er det risikabelt å prøve å overkjøre et stortingsflertall, svarer Stoltenberg.

Sendte Ap ned – og opp igjen

I 2000 ble Stoltenberg Norges yngste statsminister noensinne. I løpet av de neste 18 månedene satte regjeringen hans i gang store reformer av politi, helsevesen og forsvar.

Det straffet seg. Høsten 2001 gjorde Arbeiderpartiet et av sine dårligste valg gjennom tidene.

– Det var første valget jeg var i front som statsminister, og det var det dårligste valget siden 1920-tallet for Arbeiderpartiet, sier Stoltenberg.

Stoltenbergs valgnederlag banet veien for Kjell Magne Bondeviks comeback som statsminister, denne gangen for en regjering bestående av KrF, Høyre og Venstre.

– Arbeiderpartiet var et nokså lett bytte i valgkampen i 2001, fordi de var veldig opptatt av reformene sine, og holdt på med det mens vi andre drev valgkamp, forteller Bondevik.

I 2005 vendte Stoltenberg tilbake til regjeringskontorene i triumf, denne gangen som leder for en flertallsregjering der han hadde SV og Senterpartiet med på laget.

– På en måte følte jeg at jeg hadde ansvaret for å ha fått Arbeiderpartiet ned, så da skal jeg jaggu ta ansvar for å få Arbeiderpartiet opp igjen, sier Stoltenberg.