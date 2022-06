Stjernespekket gangsterserie i høst

Yosef Wolde-Mariam fra rapduoen Madcon står bak høstens storsatsing fra NRK, sammen med Mikael Samuelsen.

«FLUS» er en gangsterkomedie som handler om gjengkriminalitet i Oslo på 90-tallet. Serien følger karakteren Bæbs, som blir dratt inn i en klassisk gjengkonflikt.

«FLUS» handler om gjengmiljøet i Oslo 1999. Du trenger javascript for å se video. «FLUS» handler om gjengmiljøet i Oslo 1999.

– Det er en løs erindring av mitt minne av hvordan jeg vokste opp i Oslo og det miljøet jeg vokste opp i, sier Wolde-Mariam på scenen under lanseringen.

Dette er ikke første gangen rapperen går inn i TV-bransjen.

I tillegg til å være dommer i The Voice, har han tidligere spilt i «Kongen av Gulset», en annen serie der Mikael Samuelsen har sittet ved manusbordet.

Stjernespekket serie

Det er flere kjente fjes som vil dukke opp på skjermen.

Komiker Herman Flesvig er en av de som står på rollelista.

– Det var Yosef som ringte meg veldig tidlig og sa at «jeg har en rolle jeg tror passer bra», sier Flesvig på scenen under lanseringen.

Herman Flesvig blir å se i den nye serien «FLUS». Foto: Ulrik Kramer

Filip Bargee Ramberg fra serien «16», Tobias Haile Furunes fra podcasten «PÅ EKTE» og Jon Ranes fra rapgruppa Undergrunn er også med.

Leo Ajkic med krimpodcast

I høst skal programleder Leo Ajkic bevege seg inn i krimverden.

Tidligere i år vant han to priser på Gullruten, for beste programleder og for sin serie «Uønsket».

Nå blir han aktuell med podcasten «I dødens spor».

I podcasten skal han se nærmere på en drapssak, spor for spor, fra pågripelse til dom.

Ajkic forsikrer om at det ikke blir kjedelig gjenfortelling.

– Vi skal gå i dybden under huden på selve saken, sier han på scenen under lanseringen.

Leo Ajkic skal utforske et krimmysterium i ny podcast. Foto: Daniel Volle / Daniel Volle/Pandora Film/NRK

Nye serier fra NRK

Det kommer flere nye serier fra NRK i høst.

«Etterglød» er en «varm feelgood-serie» om hvordan det er når en i nær familie får kreft.

Den har allerede vunnet ungdomsjuryens pris for beste serie under TV-seriefestivalen i Cannes.

Thorbjørn Harr og Nina Ellen Ødegård i «Etterglød». Foto: Monster Scripted

Erlend Loes «Gutta på skauen» kommer i serieformat med blant annet Mikkel Niva, Nader Khademi og Sjur Vatne Brean på rollelista.

Live Nelvik og Einar Tørnquist blir programlederne for helgeunderholdningen «Verdens beste venner», der kjente vennepar får satt vennskapet sitt på prøve.

Det blir også underholdning for de unge i høst.

«KRAFT» handler om en gjeng ungdommer som prøver å følge street dance-drømmen. «Kuppel 16» er en dystopisk ungdomsserie om klima og kjærlighet.