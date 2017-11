Stjernekampvinner samarbeider med Matoma

Den norskamerikanske artisten Adam Douglas (36) kom til Norge for ti år siden. Etter ti uker med Stjernekamp, vant han forrige helg over ni andre artister.

Av de 13 sjangrene artistene var innom, var det EDM, elektronisk dansemusikk, som ga spesiell mersmak. Under opptredenen i den andre uken av programmet, valgte Douglas låten «False Alarm» av Matoma.

I kveldens Lindmo forteller han at sjangeren ikke er helt hans hjemmebane, men at han følte det gikk bra og at han koste seg.

– Det var fantastisk gøy, og jeg måtte til og med danse! sier han og smiler.

I etterkant av programmet tok Tom Stræte Lagergren, kjent som Matoma, kontakt med Douglas.

PÅ SCENEN: Musikkprodusenten Tom Stræte Lagergren, Matoma, på scenen under Panorama Music festival. Foto: Monica Schipper / AFP

– Han sa at han synes jeg gjorde en bra jobb med låten hans, og var imponert.

Etter dette møttes de to artistene, og Douglas avslører at de nå jobber sammen i studio.

– Vi henger litt i studio og vi får se hvordan det blir. Jeg kunne aldri trodd det før Stjernekamp.

– Det kan hende det bare blir musikk for oss to, men vi har begynt og det er veldig stas, sier han.

Store samarbeid

Adam Douglas er kjent som frontfigur i bandet High Red og som soloartist. Han har gjort karriere med låter innen country- og soul sjangeren.

Med bakgrunn som singer/songwriter fra USA har han spilt og samarbeidet med store internasjonale artister som Jon Bon Jovi og Michael Landau. I tillegg har han jobbet med flere norske artister, deriblant Marit Larsen og Vidar Busk.

Nå blir det også trolig en ny sjanger og et nytt samarbeid på repertoaret med musikkprodusenten Matoma.