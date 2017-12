Stjernekamp solgt til Sverige

Det er produksjonsselskapet Monster og idéinnehaver Vibeke Sørlie som står bak den populære underholdningsserien, hvor kjente artister konkurrerer i å mestre ulike musikksjangre.

– Stjernekamp er et av våre flaggskip. Nå er det endelig svenskenes tur, og formatet er som skapt for dem. Sverige har artistene og låtene som kan gjøre denne serien til en publikumsfavoritt, akkurat som i Norge. Vi gleder oss enormt til å se konseptet i svensk drakt, sier daglig leder i Monster Entertainment, Jan Egil Ådland.

Vibeke Sørlie, tidligere hip hop danser, koreograf og DJ, er opphavskvinne og co-produsent for serien i Norge. Foto: Espen S. Røst / NRK

– Dette er stort

– At en idé og visjon jeg fikk etter en tur til New York i 2008, der jeg besøkte Silya Nymoen, nå løftes frem som helgeunderholdning over hele Norden, er stort å ta innover seg. Det sier Vibeke Sørlie, opphavskvinne og co-produsent for serien i Norge.

– Det som rører meg aller mest er den bunnløse kjærligheten og det enorme engasjementet alle som jobber med Stjernekamp viser, enten det er her hjemme eller i våre naboland. Jeg er helt sikker på at svenskene kommer til å lage en fantastisk sesong av Stjernekamp, og jeg er spent og gleder meg stort til premieren! sier Sørlie.

– En institusjon

Stjernekamp har blitt en institusjon i Norge, den store samlende serien hver høst, og noe av det viktigste innholdet i NRK-helgen.

– Vi er så glade for at også Sverige nå får sin Stjernekamp og ønsker TV4 lykke til. De har gjort et meget klokt valg, sier eksternsjef i NRK, Petter Wallace.

Programleder for serien «Stjärnornas stjärna» blir Petra Mede, kjent fra Eurovision Song Contest Foto: SVT

– Upløyd mark

– Med velkjente artister på upløyd musikalsk mark, og Sveriges mest glitrende programleder, Petra Mede, ligger alt til rette for et kanonprogram, sier Hans Abrahamsson, executive produsent i TV4.

Formatet har vært sendt i fire sesonger i Finland på kanalen MTV3. Det har tidligere vært produsert i Vietnam, Russland og Polen.

Salget til TV4 er gjort av Monster sammen med det svenske produksjonsselskapet Baluba.