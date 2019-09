Stjernekamp-Beate: – Skal synge det mest «hardcore» innan hiphop

I laurdagens Stjernekamp er det hiphop som er tema. Jazzmusikar Beate S. Lech frå Volda har valt seg ut «In Da Club» med 50 Cent.

– Eg syns rett og slett den er kjempekul. Den er skikkeleg rå.

Henta inspirasjon frå Beyoncé

Då Beate S. Lech byrja å jobbe med teksten oppdaga ho at den er ganske dryg.

Det er laga tallause versjonar av 50 Cent sin store hit. Blant anna har Beyoncé laga ein versjon der ho gjorde nokre grep slik at det blei til ein jentete gangstarrap. Det inspirerte Lech til å forandre litt på teksten.

– Viss eg skal rappe, så kan det ikkje vere om fjord, fjell og måseegg. Det må vere litt «edge». Eg tok dei styggaste orda og forandra til «sister». Dermed blei det ein «girl power gangstarrap» som eg kunne rappe med pondus.

Kunne blitt mange timar rett ut vindauget

Førre helg blei ei tung helg for Beady Bell-vokalisten. Ho hamna i botn tre for første gong, trass i at ho var ein av dommarfavorittane. Ho er særs nøgd med å gå vidare til hiphop.

Alt i sommar bestemte ho seg for songen og Lech har øvd heile juli og heile august.

– Eg er veldig glad eg gjekk vidare til hiphop, viss ikkje hadde vore mange timar rett ut vindauget. Det er kanskje den songen eg har øvd mest på, seier Lech

HJELP: Det er Madcon som har gitt veiledning til artistane denne gongen. Madcon skal også sitte i dommarpanelet laurdag. Foto: Monster/NRK

– Så langt unna som det går an å komme

Folkemusikar Kim Rysstad er ein annan som skal i elden på laurdag. Han må erkjenne at hiphop truleg er den sjangeren som lengst unna folkemusikken.

– Det er ein sjanger eg ikkje kan i det heile tatt. Det er så langt vekke som det går an å komme. I og med at det er ein sjanger som eg ikkje har peiling på, så måtte eg leite litt.

Når han skulle velje song gjekk han derimot fram slik han vanlegvis gjer, han har gått tilbake til røtene, til det eldste materialet innanfor sjangeren. Difor landa han på «Rapper's Delight» av The Sugarhill Gang.

– Eg prøvde å leite etter det eldste. Eg ville finne den første ordentlege raplåta.

DEN ELDSTE RAPLÅTA: Kim Rysstad har gått tilbake til røtene for å finne sin song innan hiphop-sjangaren. Foto: Helene Amlie / NRK

– Det verste er rytmen

Sangen inneheld mykje tekst. For å lære seg all teksten syng Kim Rysstad overalt.

– På gata, på bussen, på toget. Eg syng om igjen og om igjen og om igjen. Det går på repeat.

– Er du lei av songen?

– Eg er på ingen måte lei av songen. Eg gler meg til å synge den. Om det er mogleg så er eg endå meir glad i låta enn eg var.

Den største utfordringa for Kim Rysstad er den taktfaste rytmen i hiphopen.

– Det å lære seg teksten er ein ting. Så skal det vere flow, timing og moves. Det blir mykje å tenke på for meg, seier Rysstad.