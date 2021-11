Poeten Robert Bly er død

Den amerikanske poeten Robert Bly, som hadde norske aner og har jobbet i Norge i flere år, er død, 94 år gammel.

Minnesota-avisen Star Tribune melder at Bly døde søndag i sitt hjem i Minneapolis, ifølge NTB.

Bly ble kjent for sine dikt om rurale Minnesota og gjorde seg bemerket som krigsmotstander under Vietnam-krigen. I tillegg huskes han for å ha hjulpet menn å komme i kontakt med sine følelser, skriver avisen.

Bly ble i 2000 tildelt Bjørnsonordenen, Norges eneste litterære fortjenesteorden.