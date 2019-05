Steve Bannon inntar scenen i Bergen

Sylvester Stallone hylles i Cannes

Sylvester Stallone kommer med smakebiter på «Rambo: Last Blood» under filmfestivalen i Cannes neste uke. Skuespilleren blir også hyllet med en video som viser glimt fra hele karrieren hans, og en restaurert versjon av Ted Kotcheffs klassiker «Rambo – First Blood» (1982) skal vises. «Rambo: Last blood» er femte og siste film i serien, og handler om at John Rambo tar seg inn i et mexicansk narkotikakartell etter en kidnapping av datteren til en av hans venner (NTB).