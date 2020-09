Sternekamp inviterer til MGP-quiz!

Endrer kategoriene for Spellemann

Styret i Spellemann har gjort nye endringer i kategoriene for prisutdelingen – og kutter ut prisen Årets Album. Spellemann har også slått sammen de to kategoriene for årets popartist og årets popgruppe til én, som bare skal hete Pop. Begrunnelsen er at det kun er her prisutdelingen har operert med ulike kategorier for soloartister og grupper (NTB).