Stem på årets låt i Spellemann

Årets Spellemann-utdeling går av stabelen 16. april!

De nominerte i kategorien Årets låt er:

Dagny : Somebody

: Somebody CLMD & Tungevaag : DANCE

: DANCE TIX : Karantene

: Karantene TIX : Kaller på deg

: Kaller på deg Frida Ånnevik & Chris Holsten : Hvis verden

: Hvis verden Julie Bergan & Seeb : Kiss Somebody

: Kiss Somebody Kygo feat. One Republic : Lose Somebody

: Lose Somebody Alan Walker & Ava Max: Alone, Pt. II

Her er full oversikt over alle nominerte: Cezinando er nominert i fire kategoriar under Spellemannprisen 2020

Hvordan stemmer jeg?

Først må du logge deg inn hos NRK. Dersom du ikke allerede har en NRK-bruker må du opprette en bruker først, dette er helt gratis.

Når du er innlogget vil du få en liste over årets låter som du kan stemme på.

Hvordan foregår stemmingen?

Det er 50 % publikumsstemmer og 50 % jurystemmer som avgjør hvem som vinner prisen i kategorien Årets låt. Spellemannjuryen har altså allerede stemt, og stemmene vil legges sammen etter at avstemningen er stengt.

Når kan jeg stemme?

Avstemningen er åpen fra mandag 29. mars kl 08:00, og vare frem til søndag 4. april kl 23:00.

Hvor mange stemmer har jeg?

Hver innloggede bruker vil få muligheten til å stemme tre ganger på sin(e) favoritt(er). Med en gang du har bekreftet dine stemmer, er det ingen mulighet for å endre mening eller stemme på flere kandidater.

Hvordan telles stemmene?

Alle stemmer som er avgitt teller likt.

Hvorfor må jeg logge inn for å stemme?

For å gjøre stemmeavgivningen sikker må vi knytte hver stemme til en egen NRK-bruker. Avstemmingen er lagt bak innlogging for å hindre juks eller manipulasjon av resultatet. Vi lagrer ikke informasjon om hvem som stemmer på hva, men vi logger at du har stemt slik at du ikke kan stemme mer enn én gang.