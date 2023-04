Stem på «Årets låt» i Spellemann!

Lørdag 15. april smeller det i gang med årets Spellemann-utdeling!

Hvilken låt mener du bør få tittelen «Årets låt»?

Stem her.

Her er de nominerte:

1. Ramón – Ok jeg lover

Foto: Sara Abraham / Universal Music Norway

2. Ballinciaga, David Mokel – Dans på bordet

Foto: Cute shit kids

3. Karpe – PAF.no

Foto: Michael Ray VC Angeles

4. Vinni – Glorie

Foto: Armand Nasiri

5. Beathoven, Capow x 2G – Sør-Afrika

Foto: Aller Ajak/@alieer

6. Undergrunn – Italia

Foto: Martine Lossius

Slik stemmer du

Du stemmer ved å gå inn på NRK.no/stem/spellemann.

Først må du logge deg inn hos NRK. Dersom du ikke allerede har en NRK-bruker må du opprette en bruker først. Det er helt gratis!

Når du er innlogget vil du få en liste over årets låter som du kan stemme på.

Hvordan foregår stemmingen?

Det er 50 prosent publikumsstemmer og 50 prosent jurystemmer som avgjør hvem som vinner prisen i kategorien «Årets låt». Spellemann-juryen har altså allerede stemt, og stemmene vil legges sammen etter at avstemmingen er avsluttet.

Når kan jeg stemme?

Avstemmingen er åpen fra tirsdag 11. april klokken 09:00, og varer frem til fredag 14. april klokken 12.

Hvor mange stemmer har jeg?

Hver bruker vil få muligheten til å stemme tre ganger på sin(e) favoritt(er). Med en gang du har bekreftet stemmene dine, er det ikke mulig å endre mening eller stemme på flere kandidater.

Hvordan blir stemmene telt opp?

Alle stemmer som er gitt, teller likt.

Hvorfor må jeg logge inn for å stemme?

For at stemmeavgjøringen skal være sikker må vi knytte hver stemme til en egen NRK-bruker. Avstemmingen er lagd bak innlogging for å hindre juks eller manipulasjon av resultatet. Vi lagrer ikke informasjon om hvem som stemmer på hva, men vi logger at du har stemt slik at du ikke kan stemme mer enn én gang.

Se årets Spellemann lørdag 15. april klokken 21.40 på NRK 1 og i NRK TV.