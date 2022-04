Stem på «Årets låt» i Spellemann

Årets Spellemann-utdeling går av stabelen 22. april!

Og du kan stemme på «Årets låt».

Dei nominerte i kategorien «Årets låt» er:

Chris Holsten - Smilet i ditt eget speil

- Smilet i ditt eget speil Halva Priset feat. Maria Mena - Den fineste Chevy'n

- Den fineste Chevy'n girl in red - Serotonin

- Serotonin Emma Steinbakken - Jeg glemmer deg aldri

- Jeg glemmer deg aldri TIX - Fallen Angel / Ut av mørket

- Fallen Angel / Ut av mørket Hagle - Ærmen i kærmen

Korleis stemmer eg?

Du stemmer ved å gå inn på NRK.no/stem/spellemann.

Fyrst må du logge deg inn hos NRK. Dersom du ikkje allereie har ein NRK-brukar må du opprette ein brukar fyrst, dette er heilt gratis.

Når du er innlogga vil du få ei liste over årets låtar som du kan stemme på.

Korleis går stemminga føre seg?

Det er 50 % publikumsstemmer og 50 % jurystemmer som avgjer kven som vinn prisen i kategorien Årets låt. Spelemannsjuryen har altså allereie stemt, og stemmene vil leggjast saman etter at avstemminga er stengd.

Mona B. Riise og Sandeep Singh er årets programleiarar for Spellemannprisen. Foto: NRK

Når kan eg stemme?

Avstemminga er open frå tysdag 19. april kl 09:00, og varer fram til fredag 22. april kl 20:50.

Kor mange stemmer har eg?

Kvar innlogga brukar vil få moglegheita til å stemme tre gongar på sin(e) favoritt(ar). Med ein gong du har stadfesta stemmene dine, er det inga moglegheit for å endre meining eller stemme på fleire kandidatar.

Korleis blir stemmene talde?

Alle stemmer som er gitt tel likt.

Kvifor må eg logge inn for å stemme?

For å gjere stemmeavgivninga sikker må vi knyte kvar stemme til ein eigen NRK-brukar. Avstemminga er lagd bak innlogging for å hindre juks eller manipulasjon av resultatet. Vi lagrar ikkje informasjon om kven som stemmer på kva, men vi loggar at du har stemt slik at du ikkje kan stemme meir enn éin gong.