Stavernfestivalen avlyst – Palmesus og Øyafestivalen vurderer det samme

Stavernfestivalen har allerede besluttet å avlyse etter at kulturministeren i dag la fram planene for hvilke restriksjoner som vil gjelde for utendørs arrangementer i sommer.

– Det lå jo litt i kortene. Men ut ifra de retningslinjene som kommer nå så kan ikke vi gjennomføre Stavernfestivalen, sier Mørk til NRK.

– Vi får heller jobbe mot 2022, legger han til.

Leif Fosselie, festivalsjef i Palmesus, vurderer også å droppe årets festival.

– Vi må samle teamet nå og undersøke hva dette betyr for oss. Det ser ikke akkurat ut til at vi kan ha en fullsatt bystrand i sommer, sier Leif Fosselie, festivalsjef for Palmesus i Kristiansand.

Strandfesten som skal arrangeres fra 2. og 3. juli i år lokker med store navn som David Guetta, Sigrid og Fedde Le Grand.

Leif Fosselie i Palmesus. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dette er de foreløpige retningslinjene

– Disse retningslinjene er kompliserte, sa kulturminister Abid Raja gjentatte ganger på pressekonferansen i dag, og understreket at dette kun er foreløpige planer.

Her er likevel et forsøk å forklare dem:

I trinn 3, som kan skje en gang i juni hvis de nasjonale gjenåpningsplanene blir fulgt, åpner kulturministeren opp for totalt 2000 personer utendørs, når det gjelder arrangementer uten tilviste plasser. Som jo i grunnen er det vanlige på musikkfestivaler.

Regjeringen oppfordrer til at disse 2000 personene er delt inn i kohorter på 500 personer.

Maksantallet på 2000 personer er under forutsetning for at det blir gjennomført negativ test ved inngangen og/eller vist frem koronasertifikat.

I trinn 4, som kan skje en gang i juli, er det lov med 5000 personer utendørs med adgangstest og/eller koronasertifikat.

– Vurderer fortløpende

Fosselie i Palmesus ønsker gjerne å gjennomføre festivalen, men ser store utfordringer.

– Det er ingenting vi heller vil enn å ha arrangere Palmesus, men dette er mer enn en musikkfestival. Det handler om å samle tusenvis av mennesker til fest. Hvis ikke vi kan klare å skape Palmesus-stemningen, så må vi vurdere om vi i det hele tatt kan arrangere, sier han.

– Ikke forenelig med festivalopplevelsen

Daglig leder for Øyafestivalen, Tonje Kaada, mener også det spøker for gjennomføringen av Øyafestivalen.

– Dette skaper veldig mye usikkerhet og lite forutsigbarhet. Vi vet ikke når fasene starter, om det blir regionale innstramminger og ikke minst hvordan den økonomiske kompensasjonen knyttet til redusert kapasitet blir. 5000 er uansett lite forenelig med den publikumsopplevelsen Øya skal stå for, skriver hun i en SMS til NRK.

NRK har også vært i kontakt med Parkenfestivalen i Bodø, som foreløpig er avventende.

– Vi er nok fortsatt avventende, men ser jo at det å tro på en fullkapasitetsfestival er noe vel optimistisk. Tiden løper fra oss rett og slett, sier festivalsjef for Parkefestivalen, Gøren Aamodt

Også Vinjerock i i Valdres venter med å ta en avgjørelse, forteller festivalsjef Sigrid Skjerdal til NRK.

Kohorter vil ikke fungere

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører, som blant annet har deltatt i den såkalte «Sommergruppa» som har bistått kulturministeren om festivalsommeren, er kritisk til gjenåpningsplanen for festivalsommeren.

– Alt frem til trinn fire er ekstremt krevende for festival- og konsertarrangørene som opererer utendørs. Inndeling av publikum i kohorten er ikke forenelig med festivaler over en viss størrelse. Det krever rett og slett for mye infrastruktur og har en betydelig kostnadsside. Det er også et spørsmål om opplevelsen for publikum vil bli noe særlig god, sier hun til NRK.

– Det er derfor sannsynlig at mange av de største aktørene vil se seg nødt til å avlyse, selv om noen av dem kanskje vil gjennomføre en eller annen form for alternative arrangementer.