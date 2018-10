Statsministeren laget plastkunst

Ba om å få avslutte Roskilde

«The Cure» spurte selv Roskilde-arrangørene om å få lov til å spille avslutningskonserten på 2019-festivalen. – Vi tvilte ikke et sekund. Her vil de kunne levere en ekstraordinær og uforglemmelig maratonkonsert, sier Anders Wahrén, bookingansvarlig på Roskilde Festival. Han mener The Cure på alle måter er et opplagt valg til å avslutte neste års festival, som går av stabelen 29. juni til 6. juli for 49. gang. The Cure feiret 40-årsjubileum i sommer (NTB).