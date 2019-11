Statsbygg gransker alvorlige funn på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet

5,3 milliarder er prisen på det som blir Nordens største kunstmuseum, og nytt hjem til noen av verdens dyreste malerier.

Nå gransker Statsbygg om en gruppe litauiske arbeiderne som bygger praktbygget tjener under norsk minstelønn.

NRK har fått tilgang til arbeidskontrakter fra et litauisk selskap, der de ansattes eneste kontraktfestede lønn utgjør 45 kroner i timen.

Dette vises også i en rapport fra revisjonsfirmaet KPMG, der en av arbeidernes grunnlønn var nede i 26 kroner i timen. Rapporten ble først omtalt av Manifest tidsskrift.

Arbeiderne får mesteparten av lønnen betalt som tillegg. Nå granskes det hvor store tilleggene er, og om lønna til sammen utgjør norsk minstelønn på 184,36 kroner.

– Disse funnene er alvorlige. Vi bestilte denne rapporten basert på stikkprøver, og det så ut som om det var problemer med både riktig betaling og omfang av arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Statsbygg har nå hyret inn arbeidsrettslige eksperter for å etterforske saken.

– Alle fakta må på bordet før vi bestemmer hvilke skritt vi går til, sier Aschim.

Etterforsker tillegg

Selskapet bak kontraktene er underleverandør for det globale entreprenørkonsernet Caverion-gruppen, med 15.000 ansatte rundt om Europa.

Administrerende direktør Knut Gaaserud sier arbeiderne får betalt lønnen de har krav på.

– Grunnlønnen er bare fastlønn. Når de kommer til Norge, får de to lønnskomponenter til: Variabel lønn og «daily allowance», eller dagpenger. Dette til sammen når norsk minstelønn, sier Gaaserud.

Administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge. Foto: Kristin Grønning / NRK

Daglønnen betales ifølge Caverion rett inn på arbeidernes konto, og er dermed ikke med på lønnsslippene KPMG-rapporten er basert på.

KPMG er på sin side uenig i at dagpengene kan regnes som lønn.

– Vi har selv gjort stikkprøver og sett at riktig beløp er innbetalt på arbeidernes konto, sier Caverion-direktøren.

Gransker i Litauen

Statsbygg dro tidligere i høst til Litauen for å granske Caverions underleverandører direkte. De vil foreløpig ikke si noe til NRK om resultatene.

Caverion ønsker granskingen velkommen, og har selv startet en omfattende undersøkelse av lønnsforholdene til samtlige 69 arbeidere som har vært i Norge.

– Hvordan sikrer dere at arbeiderne får lønnen de skal ha?

– Vi har rapportert inn all lønn til Altinn, så vi er trygge på at vi har betalt det vi skal. Vi har satt i gang en undersøkelse, og dersom vi finner avvik, skal vi også rette opp i det, sier Gaaserud.

Mener rutinene har sviktet

Leder Petter Vellesen i Oslo bygningsarbeiderforening mener rutinene til Statsbygg har sviktet. Han beskriver østeuropeiske arbeidere som en utsatt gruppe i byggebransjen.

– Vi ser ting som dette gang etter gang, med jevne mellomrom. Det er merkelig at det også skal dukke opp på de store offentlige byggeprosjektene. Statsbygg må skjerpe rutinene sine, for her har det sviktet, sier han.

Leder Petter Vellesen i Oslo bygningsarbeiderforening. Foto: Svein Ommundsen / NRK

– Statsbygg har fått leverandørene sine til å kontrollere egne underleverandører. Det er for dårlig, sier Vellesen.

Hege Njaa Aschim sier avdekkingen av kontraktene og stikkprøvene utført i KPMG-rapporten viser at Statsbygg driver god kontroll.

– Hvordan kan kontrakter som dette gå gjennom på et prosjekt der Statsbygg er byggherre?

– Dette er et velkjent problem i byggebransjen, som Statsbygg er en del av. Vi har 37 kontrakter med entreprenører, og over 600 mennesker på byggeplassen til enhver tid. Dessverre er det da stor risiko for at noen av disse ikke har betingelsene de skal ha. Derfor tar vi jevnlige stikkprøver, sier Aschim.