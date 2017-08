Stadionrock opnar Stjernekamp

I kveld startar den sjette sesongen av Stjernekamp, i det NRK kallar jakta på den ultimate entertainer. Ti deltakarar skal prøve seg i ulike sjangrar dei komande laurdagane, og i kveld er det stadionrock dei skal prøve seg i.

Thomas Felberg og Mona B. Riise har vore dei faste dommarane i Stjernekamp dei siste sesongane. I kveld får dei selskap av Torgny Amdam som skal vere fagdommar og som også har gjeve deltakarane råd om framføring. Amdam har også vore fagdommar i rock i Stjernekamp dei siste sesongane.

Her kan du følge sendinga og tilbakemeldingane deltakarane får. I kveld er det ingen som ryk ut, men stemmene deltakarane får i kveld, vil også telje neste veke når første deltakar må reise heim.

Dette skal deltakarane synge i kveld:

Didrik Solli-Tangen: «Where The Streets Have No Name» (U2)

Hilde Lyrån: «Rock You Like A Hurricane» (Scorpions)

Adam Douglas: «Here I Go Again» (Whitesnake)

Lisa Børud: «Don't Stop Believin'» (Journey)

Erlend Bratland: «Poison» (Alice Cooper)

Ida Maria: «American Woman» (Lenny Kravitz)

Gaute Ormåsen: «Too Much Love Will Kill You» (Queen)

Makeda: «Back In Black» (AC/DC)

Aleksander Walmann: «Human» (Killers)

Benedicte Adrian: «Pride (In The Name Of Love)» (U2)