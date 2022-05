Stadig flere låtskrivere skaper mer uenighet om musikkrettigheter

Da Paul McCartney og John Lennon skrev Beatles-låter på 60-tallet representerte de normalen når det gjaldt antall låtskrivere. En eller to personer stod oftest bak de store hitene.

– I dag er det ikke uvanlig med 15 låtskrivere. Noen ganger opp mot 30 rettighetshavere på en sang, som i tillegg kan være fra forskjellige land. Da blir det mer komplisert, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i rettighetsorganisasjonen Tono.

Når noen har skrevet en sang i Norge registrerer de vanligvis sangen hos Tono, for å få penger når den spilles på radio, i strømmetjenester, på konserter eller andre steder. Alle låtskriverne som er registrert får penger.

Willy Martinsen i rettighetsorganisasjonen Tono. Foto: Thomas Bjørnflaten/NyeBilder

– Vi får flere uenigheter på vårt bord nå enn vi gjorde før, forteller Martin Ingeström, direktør i Universal Publishing, Nordens største musikkforlag.

Forlaget jobber til daglig med å ivareta interessen for låtskriverne i deres portefølje.

Hvem har gjort hva?

Ingeström mener flere låtskrivere er en av hovedgrunnene til flere rettighetstvister.

– Ja, da blir det ofte vanskeligere å vite hvem som har gjort hva. Hvem skal ha penger hvis andre låner deler av sangen? Sånne ting fører til uenigheter, sier forlagsdirektøren som forteller at påstandene går begge veier:

– Det gjelder både at våre låtskrivere blir anklaget for å stjele, men også at våre låtskrivere opplever at andre stjeler noe fra dem. Enten samplinger, altså deler av låten, eller hele låten.

Flere plagiatsaker

NRK skrev i forrige uke om det økende antallet plagiatsaker, der en musikkviter hevdet at stadig flere plagiatsaker ødelegger skillet mellom musikalsk inspirasjon og umusikalsk stjeling.

Begge juristene NRK snakket med delte Ingeströms oppfatning: Det er flere uenigheter nå.

Martin Ingeström, direktør i Universal Publishing Foto: Universal Publishing

Willy Martinsen i Tono sier at de foreløpig ikke ser en tendens til flere uenigheter i Norge, men at registrering av musikk og rettigheter har blitt langt mer komplekst å forholde seg til – både for dem og for låtskriverne.

– Så har det også blitt enormt mange flere låtskrivere generelt her i landet. I fjor var det 29.000 nordmenn som fikk penger for en låt. For ti år siden var det rundt 12.000, forteller han.

Mulig løsning

Ingeström sier at de nå jobber med tekniske løsninger som skal gjøre det enklere for låtskrivere å registrere og fordele rettighetene på en rettferdig måte.

Rådet til musikere, artister, produsenter og låtskrivere er uansett det samme fra både Martinsen og Ingeström:

– Bli enige om hvem som eier hva, så tidlig som mulig. Gjerne før du går inn i studio.