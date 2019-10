Spurte norsk næringsliv om bokmesse-hjelp – fikk 1,5 millioner kroner

I år var Norge gjesteland under bokmessen i Frankfurt. Satsingen hadde et budsjett på omtrent 50 millioner kroner.

Ifølge en oversikt fra NORLA, som hadde ansvaret for Norges tilstedeværelse på messa, kom 1,5 millioner kroner fra næringslivet. Resten kom fra staten, forlagsbransjen og ulike stiftelser.

– Jeg hadde forventet å se at flere fra norsk næringsliv var med å støtte opp om den kreative næringen som bokbransjen og forfattere representerer, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av kulturkomiteen på Stortinget.

Bokmessen i Frankfurt Ekspandér faktaboks Bokmessen i Frankfurt finner sted årlig i Frankfurt am Main.

Det er verdens største bokmesse, og årlig deltar mer enn 7 000 utstillere. Mye av litteraturen som blir oversatt til norsk kjøpes inn her.

Over 280.000 besøker bokmessen over fem dager.

Bokmessens historie går tilbake til 1478. Kort etter at trykkekunsten var oppfunnet av Gutenberg i Mainz, kun få kilometer fra Frankfurt, ble messen holdt for første gang. Bokmessen i Frankfurt bidro avgjørende til utbredelsen av trykkekunsten. Frem til slutten av det 17. århundre forble Frankfurt den sentrale bokmessebyen i Europa.

Norge er hovedland for messen i 2019.

Hun mener det norske næringslivet er gode til å støtte sportslige aktiviteter.

– Men vi har også kunstneriske aktiviteter som er på høyde med det beste vi ser innen skiskyting eller hopp. Så her bør de kjenne sin besøkelses tid, legger hun til.

Fikk du med deg? Ordkrig om millionsatsing på norsk litteratur: – Champagne og kjøpt oppmerksomhet

– Skuffet over at flere ikke bidro

Hvorfor er det så viktig at næringslivet bidrar til en bokmesse i Tyskland?

– Fordi Europa er urolig og jeg tror handelspartnere som nå er i EU og særlig Norge i EØS-området, da er det viktig med gode relasjoner og gode forbindelser. Tyskland er Norges viktigste handelspartner, svarer hun.

Det var mer enn 302.000 besøkende innom bokmessa i år, og ifølge tall NORLA har fått av bokmessa i Frankfurt så var omtrent en tredjedel av disse innom gjestepaviljongen i løpet av messedagene.

Kronprinsesse Mette-Marit talte på åpningen av bokmessen i Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst / AFP

Thon Hotels bidro med 1,3 millioner kroner til satsingen, og konserndirektør Morten Thorvaldsen mener at flere burde bidratt.

– Jeg er litt skuffet over at ikke flere kommersielle aktører benytter sjansen til å være til stede på denne store messa i Frankfurt, og vise at vi er et land som er opptatt av både litteratur, kultur og opplevelser generelt sett, sier han.

– Ville trolig ikke passet inn

Johnsen trekker frem selskaper som Statkraft og Telenor som eksempler hun skulle ønsket engasjerte seg.

Telenor svarer at deres sponsorstrategi som omfatter kultur, idrett og samfunnsorienterte formål.

– Vi kan ikke se å ha mottatt noe henvendelse i denne saken, men sett opp mot vår strategi på området, samt våre nåværende engasjementer, ville trolig dette ikke passet inn i dag, legger kommunikasjonssjef Hanne Knudsen til.

Statkraft på sin side konsentrerer sine sponsorater rundt Norges Røde Kors, WWF Norge og Klimahuset, opplyser pressekontakt Lars Magnus Günther.