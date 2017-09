Språkrådet bekymra for barn og unge

– Vi har funne, etter vårt skjønn, veldig oppsiktsvekkande tal, seier direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

Det er fem år sidan førre språklege tilstandsrapport, og Wetås fortel at samfunnet har endra seg på fleire punkt på desse åra. Mellom anna konsumerer barn og unge underhaldning annleis enn før.

Eitt av fire barn i aldersgruppa 3–5 år møter hovudsakleg engelsk på nettet og i dataspel, viser tal Språkrådet har henta inn.

– Vi må setja inn ein språkpolitisk innsats for å sikre at dei òg kan få eit godt kulturtilbod på norsk, seier Wetås.

Ho meiner dette har konsekvensar både for språkutviklinga, men òg for kva haldning ein får til språket.

– Engelsk blir det språket som er til moro og underhaldning. Medan norsk kanskje er til meir traurige, kvardagslege formål.

– Men er det ikkje bra at barn lærer engelsk?

– Det er klart at det er bra å lære seg engelsk. Men for dei som har norsk som sitt fyrstespråk, så treng dei å ha ei god, sikker og trygg språkutvikling.

Deler ikkje bekymringa

På House of Nerds i Oslo – ein stad der både barn og vaksne går for å spela dataspel – sit fire konsentrerte ungdommar ein fredagsettermiddag. Dei spelar skytespelet Counter Strike, eit spel der ein kan kommunisere med andre via internett. Da brukar dei helst engelsk.

– Eg synest det er veldig deilig å ha det på engelsk, men det er fint å ha det på norsk også, for dei som ikkje kan engelsk så godt, seier femten år gamle Markus Kristoffersen.

Og tvillingbroren Mats Kristoffersen deler ikkje bekymringa til Språkrådet, men fortel at det er mange videoar og spel som er på norsk.

– Ein kan sjølv prioritere kva språk ein skal sjå på.

Silje Gulbrandsen trur ikkje det går utover norskkunnskapane.

– Eg pratar jo norsk heile tida elles, så synest eg det er greitt å prate engelsk på nett.

SPELAR SAMAN: Silje Gulbrandsen, Markus Kristoffersen, Henrik Bakk og Mats Kristoffersen. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

Pratar åtti prosent engelsk

Sigmund Strømme arbeider på House of Nerds, og har sjølv vore profesjonell gamer i seks år – han har altså levd av å spela dataspel. I kvardagen brukar han meir engelsk enn norsk.

– Eg snakkar engelsk kanskje seksti-sytti-åtti prosent i løpet av ein dag.

Og Strømme merkar at barn i dag er mykje flinkare i engelsk enn barn var da han sjølv var ung.

– Eg synest eigentleg berre det er positivt at barn lærer to språk i staden for eitt.