Spotify med nye tiltak etter kritikk om feilinformasjon

Flere kjente artister har boikottet Spotify i protest mot det de mener er spredning av løgner om koronaviruset på strømmetjenesten.

Neil Young krevde nylig at Spotify måtte fjerne podkastene til Joe Rogan. Rogan skal har spredt vaksineskepsis og kommet med feilinformasjon om vaksiner i podkasten han lager eksklusivt for Spotify. Da Spotify ikke gjorde det, fjernet Young sin musikk fra strømmetjenesten.

Young fikk følge av blant andre Joni Mitchell som også fjernet sine album fra strømmetjenesten.

Tidligere i år undertegnet 270 personer fra akademia og helsevesenet et brev der de ba Spotify innføre klare retningslinjer for å hindre feilinformasjon. De mente episoden der lege Robert Malone var gjest, formidlet konspirasjonsteorier, og var til fare for folkehelsen.

Vil lansere egen faktaside

– På bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har fått de siste ukene er det tydelig at vi har en forpliktelse til å gjøre mer for å fremskaffe balansert og allment akseptert informasjon fra medisinsk og vitenskapelig hold som kan lede oss i disse ualminnelige tider. Det skriver grunnleggeren av Spotify, Daniel Ek i en pressemelding.

Spotifys grunnlegger Daniel Ek. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Ek sier at selskapet i løpet av de neste dagene vil lansere en egen faktaside som inneholder oppdatert og verifisert informasjon om covid-19. Samtidig sier han at selskapet ikke skal sensurerer innhold, men sørge for at det er regler på plass og at det får konsekvenser hvis de blir brutt.

Det skal også innføres et «koronasenter» på linje med det Facebook og Instagram har. Der skal Spotifys lyttere skal få tilbud om informasjon om viruset.