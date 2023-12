– De har det vanskelig i Spotify nå, men det blir jo spennende å se hvordan de takler det.

Det sier strømmeekspert Arnt Maasø ved Universitetet i Oslo (UiO) til NRK.

Mandag kom nyheten om at Spotify har besluttet å si opp 17 prosent av de ansatte i selskapet. Noe som tilsvarer omkring 1500 personer.

I et åpent brev skriver administrerende direktør Daniel Ek at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av den økonomiske veksten som har avtatt.

Stigende priser

Arnt Maasø tror samtidig at situasjonen i Spotify kan bety stigende abonnementspriser.

– Norge er allerede blant de dyreste landene å ha Spotify i. Så jeg tror at de vil prøve å få mer ut av abonnementsprisene her i landet.

– Mange, deriblant Netflix, har slått ned at mange bruker samme abonnement i familien, men på ulike IP-adresser. Det kan hende at Spotify kommer til å gjøre det samme, slik at studenter eller familier som ikke har råd til å ha hvert sitt abonnement blir lukket ute, sier han.

Ansatte i alle deler av Spotify kommer til å bli rammet av nedbemanningen, opplyser selskapet i et åpent brev mandag. Foto: Reuters

Videre blir det påpekt at konkurrentene til Spotify ikke har sett seg nødt til å kutte på samme måte.

– Spotify har ikke like mange bein å stå på som Apple, Meta, Amazon og mange andre. De har flere inntektskilder, og er mindre sårbare på det som har med strømming å gjøre, sier Maasø.

Flere nedbemanninger

Det er ikke første nedbemanning Spotify, som blant annet er hovedsponsor for fotballklubben Barcelona, har gjennomført i år.

I januar meldte selskapet at antall ansatte skulle reduseres med 6 prosent. I juni kuttet selskapet igjen på grunn av endringer på podkastområdet.

Maasø mener det er flere ting som gjør at Spotify har sett seg nødt til å gjennomføre flere kutt, blant annet at folk ikke har like god råd til flere strømmetjenester.

Samtidig blir Spotify sin satsing på podkast nevnt.

– Over tid så tror jeg Spotify har investert for tungt i podkast-delen av tjenesten sin. De har ønsket å gå inn og vinne podkast-markedet. Så det er jo mange som mener at de har overinvestert, sier Maasø.