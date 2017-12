Spilte inn låt med sine største helter

Jørgen Nordeng, som går under artistnavnet Joddski, er kjent som en av to vokalister i den tidligere rapgruppen Tungtvann.

Tidligere i år reiste han til New York, og fikk møte sine store barndomshelter: Grandmaster Melle Mel og gruppen Sugar Hill Gang. De var noen av de første i verden som slo gjennom med en rap-låt i 1979.

Jørgen forteller at Over Oslo festivalen hadde booket Grandmaster Melle Mel og Sugar Hill Gang til å spille. De ønsket at han skulle reise å intervjue dem før festivalen.

– Når jeg først dro dit så tenkte jeg: Jeg kan ikke dra å møte dem uten å bare se om vi kunne ende opp med å gjøre noe sammen, sier Nordeng.

For meg var det Grandmaster Melle Mel som gjorde at jeg begynte å rappe Jørgen Nordeng

Rapperen forteller at han var litt «starstruck» da han møtte sine idoler i studioet deres. Og han kom ikke tomhendt. Med seg til New York hadde han den selvskrevne låten «Full Sirkel». Joddski fikk med seg både Grandmaster Melle Mel og Sugar Hill Gang på å den spille inn.

– Vi var jo i Sugar Hill studioet der de første store raplåtene ble laget.

– For meg er jo det mitt høydepunkt, sier han.

STARSTRUCK: Jørgen Nordeng sier han var litt «starstruck» da han møtte Sugar Hill Gang og Grandmaster Melle Mel. Foto: Ole Dalen / NRK

Stor inspirasjon

– For meg var det Grandmaster Melle Mel som gjorde at jeg begynte å rappe. Det var han som hadde de første store rap-hitene når jeg var 6 år og hørte rap for første gang.

Han mimrer tilbake til da han så breakdance på gaten i Oslo i 1984.

– Så kom jeg hjem, også hadde pappa raplåter. Spesielt Grandmaster Melle Mel som var da den beste rapperen i 1984. Og det var hans tekster pappa lærte meg. Så vi satt og rappet det til hverandre i bilen.

Og Melle Mel har vært den største inspirasjonen for Jørgen.

– Han er fortsatt rå.

– Når Melle Mel kan gjøre det i en alder av 59, så har jeg 20 år til, sier han.