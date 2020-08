Spillutgiver beklager bruk av svart knyttneve

Kritikken har rast mot Ubisoft etter traileren til «Tom Clancy’s Elite Squad». I spillet bruker den fiktive terroristorganisasjonen UMBRA en svart hevet knyttneve, som flere mener er identisk med symbolet til Black Lives Matter-bevegelsen.

Rune Fjeld Olsen, spillekspert i NRK, mener dette er tonedøvt av Ubisoft.

– Problemet er at det finnes konspirasjonsteorier om at Black Lives Matter–bevegelsen blir styrt av overbyggende organisasjoner. Det er det samme premisset man finner i spillet, linken er umulig å overse.

Olsen mener at hensikten kan ha vært god, men at utførelsen har vært dårlig.

– Bevisst eller ikke kan denne type spill bli veldig populært hos alternativhøyre og ytre høyre. Det er problematisk.

Fansen mener at symbolet i spillet er identisk med symbolet for Black Lives Matter-bevegelsen Foto: MARIO TAMA / AFP

Twitterstorm

Videoen viser en verden preget av uro og protester, som blir kontrollert av en skyggefull organisasjon i en forseggjort konspirasjon. Målet til organisasjonen er å utnytte sivil uro og svekke myndighetene gjennom sosiale medier.

Flere brukere på Twitter har reagert på likhetene mellom spillet og protestene i USA i kjølvannet av George Floyd-saken.

Ubisoft beklager på Twitter og vil fjerne symbolet på den nye oppdateringen 1. september.

Bilder i videosekvensen til Tom Clancy's Elite Squad som inneholdt en 'hevet knyttneve' var ufølsom og skadelig. Både i inkluderingen og hvordan den ble portrettert. Vi har lyttet til og setter pris på spillerne og det bredere samfunnet som har påpekt det, og vi beklager. Den blir fjernet i vår neste oppdatering tirsdag 1. september på Android og så snart vi kan på iOS Ubisoft

– PR-stunt

Kristine Ask, førsteamanuensis ved NTNU, forstår godt reaksjonene på videoen.

– Enten er dette et PR-stunt for å få blest rundt spillet, eller så har de bommet fullstendig og ikke fulgt med på samfunnet rundt dem. Dette viser at man trenger folk innenfor spillutvikling som skjønner kultur og samfunnsutvikling. Samtidig er spill kultur, og det skal være lov å gi uttrykk for mange ulike posisjoner gjennom spill. Men da må du også tåle å få kritikk.

Spillutgiveren kom tidligere i år i hardt vær etter at en rapport fra Bloomberg viste at flere ansatte ble utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Både tidligere og nåværende ansatte meldte om sexistiske og rasistiske kommentarer ved utgiverens forskjellige kontorer.