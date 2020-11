Spent før Maskorama-laurdag: – Veldig gøy om det er nokon eg jobbar tett med

Dataspill blir HBO-serie

HBO har gjort avtale med blant andre PlayStation og Naughty Dog om en TV-serie basert på det kritikerroste spillet «The last of us», skriver Variety. Mannen bak TV-serien «Chernobyl», Craig Mazin, er satt til å lage serien sammen med spillskaper Neil Druckmann. NRKs anmelder sammenlignet «The Last of Us Part II» med de sterkeste filmene, bøkene eller TV-seriene som finnes.