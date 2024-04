Spellemannprisen: Helge Westbye fikk splitter ny pris

– Helt uvirkelig, sa prisvinneren, som i en årrekke har samarbeidet med en rekke norske musikere, blant andre Lillebjørn Nilsen.

For første gang i prisens 51-årige historie blir ikke utdelingen av Spellemannprisen vist på lineær TV på NRK. Prisutdelingen blir isteden vist på en strømmesending på nett i regi av Nettavisen og Amedia.

Det så ikke ut til å prege stemningen blant de nominerte og vinnerne.

Alle Spellemannvinnerne Foto: Berit Roald / NTB scanpix Ekspander/minimer faktaboks Her er alle de 26 vinnerne av Spelemannprisen 2023: Country: Sweetheart - I will love you when the morning comes Tradisjonsmusikk: Sidiki Camara - Return to the traditions Elektronika: Jouska - Suddenly my mind is blank Årets internasjonale suksess: Erik Smaaland Hiphop: Arif - Å drukne en fisk Klassisk: Sir Mark Elder / Bergen Filharmoniske Orkester / Roderick Williams / Claudia Huckle / Gemma Summerfield / Bror Magnus Tødenes / Bergen Philharmonic Choir / Edvard Grieg Kor / Collegium Musicum Choir - Frederick Delius: A Mass of Life Gullharpen: Helge Westbye Jazz: Harald Lassen -Jazzland Recordings Pop: Cezinando - Sprengkulde Barnemusikk: SaraLy og Unge Oslo - Stjerner og Fyrverkeri Blues: Marius Lien - The Woodland Songbook Part 1 Viser og visepop: Ingrid Olava - Blomster Og Post Årets låtskriver: TONOs komponistpris: Årets produsent: Alternativ Pop/Rock: Åpen klasse: Årets utgivelse: Samtid: Festmusikk: Rock: Årets Tekstforfatter: Årets Gjennombrudd: Metal: RnB / Soul: Årets Låt: Årets musikkvideo:

Prisen for Årets internasjonale suksess gikk til produsent og låtskriver Erik Smaaland, som fikk statuetten av kulturminister Lubna Jaffery.

Årets Hiphoper ble Arif for albumet «Å drukne en fisk».

Cezinando fikk Spellemann i pop-klassen for albumet «Sprengkulde».

POP: Cezinando vant Spellemann for årets Pop-album. Foto: Fabian Fjeldvik / Fabian Fjeldvik

Protest mot hovedsponsor

Oppkjøringen mot prisutdelingen ble preget av at Pepsi er hovedsponsor. Flere artister benytter også anledningen til å markere sitt syn på dette, blant dem Jouska, som vant Elektronika-klassen.

60 artister og grupper som var nominert til Spellemannprisen, sluttet seg til en protest mot Pepsi som rockebandet Hudkreft startet i forrige måned. Bakgrunnen for protesten er blant annet at Pepsi i 2018 kjøpte det israelske selskapet Sodastream.

Artisten Daniel Kvammen valgte før showet å protestere ved å reklamere for en konkurrent til Pepsi på direktesendingen.

PROTEST: Artist Daniel Kvammen vurderte å utebli fra Spellemann i protest mot at Pepsi er hovedsponsor, men han valgte isteden å komme og reklamere på direkten for en av cola-konkurrentene. Foto: SKJERMDUMP / NETTAVISEN

En talsmann for PepsiCo sier til NRK at protesten mot selskapet bygger på uriktige påstander og feilinformasjon om selskapets engasjement i Midtøsten.

– Verken PepsiCo eller varemerkene til PepsiCo er knyttet til eller støtter noen statlig eller militær myndighet i denne konflikten. Vi er forferdet over de voldshandlingene og den lidelsen som skjer der, skriver selskapet i en e-post.

Bruddet med NRK

I februar kom det frem at Spellemannprisen forlater NRK til fordel for et samarbeid med Nettavisen, Amedia, Pepsi – og TikTok.

Spellemann sier at bruddet med NRK skyldtes at de ville «nå enda bredere ut til publikum i hver eneste del av Norge, gjennom lokale og sentrale kanaler». Man tror også at samarbeidet med TikTok vil nå den yngre og musikkinteresserte målgruppen man sikter seg inn mot.

Universal deltok ikke

Plateselskapet Universal Music, som har store profiler som Alessandra Mele og Dagny, vil ikke delta på årets Spellemann-utdeling.

Bakgrunnen for boikotten er uenigheter i forhandlinger mellom Universal Music og TikTok. Som svar på uenigheten trakk plateselskapet alle sine sanger fra sosiale medier-plattformen. TikTok er en av hovedsponsorene til årets Spellemann.