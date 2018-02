Spellemann-styret om kritikken: - Kvalitet alene har aldri vært et kriterium

Robert Hoftun Gjestad i Aftenposten etterlyser bredere grunnlag for å gi prisen til «Årets Spellemann», enn å være «mest populær på Spotify».

– Hvis vi ser på tildelingen de siste fire årene, så er det ingen tvil om at vektlegginga til Spellemann-juryen har gått helt over til det kommersielle – og det er en feil utvikling av denne prisen, sier Gjestad til NRK.

– Kriteriene har endret seg

Marte Thorsby, som leder Spellemann-styret og har sittet i juryen under årets utdeling, sier til NRK at kriteriene har endret seg noe i løpet av Spellemanns historie.

– Prisen blir gitt til en artist som har markert seg sterkt i løpet av året som har gått. Men kvalitet alene har aldri vært et uttrykt kriterium for denne prisen.

Hun legger til at lignende kritikk kom etter fjorårets utdeling da Marcus og Martinus vant, og da Alexander Rybak vant i 2009.

– Hva som er musikalsk kvalitet har vi vel alle ulike oppfatninger om. Publikum hører på det de liker. Men kvalitet er naturligvis et element i helhetsvurderingen.

Årets Spellemann de siste ti årene Ekspandér faktaboks 2007: Hellbillies

2008: Espen Lind

2009: Alexander Rybak

2010: Karpe Diem

2011: Jarle Bernhoft

2012: Kaizers Orchestra

2013: Ole Paus

2014: Nico & Vinz

2015: Kygo

2016: Marcus & Martinus

2017: Astrid S

– Ikke anerkjent som veldig bra musikk

Prisen er den aller gjeveste i norsk musikkliv og burde derfor vurderes i større grad ut fra musikkens kvalitet, mener Gjestad i Aftenposten.

Robert Hoftun Gjestad er musikkanmelder i Aftenposten. Foto: Kristin Granbo / NRK

– Hvis du ser på vinnerne de siste årene og tar en titt på anmeldelsene av låtene deres, så har de vært på et middels nivå. Hvis vi skal stole på anmelderkorpset i Norge så har ikke de anerkjent dette som veldig bra musikk.

Gjestad mener «Årets Spellemann» burde henge tettere sammen med de andre prisene.

– Man kan se på nominasjonene til for eksempel popsolist-prisen og årets album, hvor Astrid S ikke er nominert i det hele tatt. Susanne Sundfør er nominert i begge klassene. Det mener jeg er et tegn på kvalitet, om man skal ta Spellemannprisen på alvor.

– Burde blitt Susanne Sundfør

Gjestad i Aftenposten er ikke eneste kritiker av «Årets Spellemann» 2017.

Flere kritikere trekker fram at Susanne Sundfør burde fått utmerkelsen «Årets Spellemann». Foto: Ricke Johansson / Pressebilde

Sammen med blant andre Tor Martin Bøe i VG trekker de begge fram Susanne Sundfør som en artist som burde ha vunnet prisen forlengst.

Bøe skriver at «Sundfør er på sin side musikalsk på topp. Og i en særklasse.»

Sigrid Hvidsten i Dagbladet går til og med til det skrittet at hun insinuerer at juryen ikke gir prisen til Sundfør fordi hun tidligere har kommet med skarp kritikk mot nettopp Spellemann-juryen.

Det er nesten umulig å ikke bli litt konspiratorisk når noen så åpenbart blir forbigått gang på gang. Sigrid Hvidsten, musikkanmelder i Dagbladet

Det blir for søkt, ifølge Thorsby.

– Det er helt uproblematisk at hun har uttalt seg kritisk. Diskusjoner ønsker vi og tar vi imot. Dette påvirker på ingen måte juryen og juryarbeidet.

Thorsby undestreker at Sundfør ble diskutert og vurdert som vinner, men at de landet på Astrid S.

Astrid S mottar prisen «Årets Spellemann» under Spellemannprisen 2017 på Oslo konserthus søndag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Hun har jobbet beinhardt

Det er en beslutning juryen står trygt i, sier Thorsby, og trekker fram at instruksen til juryen var å kåre en vinner på «fritt grunnlag og at live og salg skal vektlegges».

For at Astrid S har strømmetall på 750 millioner på Spotify må bety noe, mener Thorsby.

– Det er et enormt tall på ren lytting til låtene. Men prisen blir gitt etter en helhetsvurdering, og sammen med stor omtanke for fansen, tilstedeværelse på konserter, hun har utsolgt tre måneders verdensturné i 2017, i USA, Europa, Australia og New Zealand – så har hun virkelig jobbet beinhardt.

– Det mener vi hun fortjener «Årets Spellemann» for.

Hverken Astrid Smeplass selv eller plateselskapet Universal ønsker å kommentere kritikken.