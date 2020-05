Spelekspert: – Noreg er ein lilleputt i forhold til Sverige

Truer med å sensurere Twitter

President Donald Trump vil torsdag signere en presidentordre om sosiale medier. Trump reagerer på at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende, etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte. Presidenten svarte med å true med å stenge sosiale medier.