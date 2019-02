Spår usikkert år for «Fortnite» etter pengesmell og økt konkurranse

Skytespillet «Fortnite» har vært en seddelpresse for produsenten Epic Games siden lanseringen i 2017. I fjor endte det med tre milliarder dollar i ren profitt for Epic.

Nå viser nye tall fra analysebyrået Superdata en liten sky på Epics økonomiske solskinnsdager.

Omsetningen til «Fortnite» sank med over 48 prosent fra desember til januar, viser tallene fra Superdata.

«Fortnite» er gratis å spille, og er avhengig av at sine drøyt 200 millioner spillere kjøper ekstrautstyr og nye egenskaper for å tjene penger.

Selv om «Fornite» fortsatt er i vekst, mener Superdata at inntektsfallet vitner om et mer økonomisk usikkert år i 2019 enn tidligere antatt.

Dette er Fortnite Battle Royale Foto: Epic Games Ekspandér faktaboks «Fortnite Battle Royale» er en modus i spillet Fortnite, og har raskt vokst til å bli et av verdens mest populære spill.

Du sitter på en flyvende buss sammen med 99 andre, over en øy og kan bestemme selv hvor du vil hoppe ut med fallskjerm.

Det er byer, fjell, sump og skoger. Du starter med en hakke og må finne utstyr som våpen, medisin og skjold.

Med hakken kan du tilegne deg tre, stein og metall, som du igjen kan bygge borger og veier med.

På utsiden av øya er det en giftig sky. Den kommer nærmere og nærmere etterhvert som man spiller, og man dør hvis man befinner seg inne i den for lenge. Sirkelen som er «beboelig» blir mindre og mindre, og sjansen blir dermed større for å møte de gjenværende spillene.

Til slutt står en igjen som vinner.

Bør være store, ikke størst

Samtidig fortsetter den nyfødte rivalen «Apex Legends» å vokse. Spillet nådde 25 millioner spillere i sin første uke – halvparten av tiden det tok «Fortnite» å nå ti millioner spillere.

Spilljournalist Rune Fjeld Olsen i Level Up Norge mener presset øker internt i Epic Games.

– Man ser at en del spillere har funnet seg andre spill. Samtidig er dette et markedet i store endringer. «Fortnite» tok i sin tid brukere fra spillet «PlayerUnknown's Battlegrounds», og nå kommer «Apex» og tar brukere fra dem. Slik fungerer markedet, sier Olsen.

Spilljournalist Rune Fjeld Olsen i Level Up Norge. Foto: Level Up Norge

Han tror ikke det er krise hos Epic Games, men at de være aktsomme for å skalere opp for mye sammenlignet med omsetningen som venter i 2019.

– Jeg mener de bør være fornøyde med å stabilisere seg på et tosifret antall brukere, kontra 200 millioner. Det er mye penger å tjene på å være store, ikke nødvendigvis størst, sier Olsen.

Omtalt som versting

Sjefredaktør Suzanne Berget i Gamereactor Norge tror ikke alarmen går hos Epic Games helt ennå.

– At de hadde en dupp inntektsmessig er nok bare en midlertidig nedgang, sier Berget.

Hun tror bråket rundt den kontroversielle spilltrenden «loot-bokser», de tilfeldige forundringspakkene som vurderes regulert som pengespill i Norge, kan ha gjort skade på «Fortnite»-omsetningen.

– Det har vært mye pes rundt loot-bokser, og der har «Fortnite» blitt nevnt i samme åndedrag som verstingene. Selv om «Fortnite» ikke har loot-bokser i den forstand, sier Berget.

Brukertallet vil flate ut

Gamereactor-sjefen er også usikker på om «Apex Legends» er konkurrenten som kommer til å felle «Fortnite».

– «Apex» har tatt alle på senga, og har helt klart satt press på «Fortnite». Men de sikter seg inn mot en litt annen målgruppe. Jeg tror ikke «Apex» kan skryte på seg å stå bak nedgangen til «Fortnite», sier Berget.

«Apex Legends» anses å være den største trusselen mot «Fortnite»s popularitet. Begge er spill i battle royale-sjangeren. Foto: Apex

Selv om hun spår et kommende mannefall i antall brukere, har «Fortnite» fått et ess i ermet gjennom å ha gått gjennom 2018 som verdens mest populære spill.

– Flere unge er snart gamle nok til å spille «Fortnite», og disse har nå gått gjennom året og sett storesøsken spille. De har en ny generasjon spiller på trappene, sier Berget.