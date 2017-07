SoundCloud risikerer å gå konkurs

En ny artikkel fra TechCrunch melder at SoundCloud kan bli slått konkurs om 50–80 dager. Ledelsen i selskapet har måttet si opp 40 prosent av sine ansatte for å spare penger.

I en mail til NRK skriver SoundCloud at det ikke er over for selskapet, og at de har måttet si opp ansatte for å spare penger til videreutvikling av musikkplattformen. De ønsker ikke å utdype den økonomiske situasjonen.

Musikkentreprenør Gunnar Greve, mener selskapet har betydd mye for artister og produsenter.

– Kygo er et skolebokeksempel på hvor viktig SoundCloud var, og hvor mye SoundCloud kunne gjøre for en artist, produsent eller kreatør i oppstartsfasen.

I GRENSELAND: Musikkentreprenør Gunnar Greve mener SoundCloud har vært i grenseland i flere tilfeller når det gjelder opphavsrett. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

Finner likesinnede

Produsenten Marius Mevold, alias «Slick Shoota», har produsert elektronisk musikk i ti år. For han har musikkplattformen betydd svært mye.

– Når man driver med en nisjesjanger, så finner man likesinnede på Soundcloud, og kan bygge videre fra det. Det ville vært utrolig synd å miste det.

Han sier SoundCloud har gitt han sjansen til å spille i blant annet USA.

– Man har tilgang på statistikk, så du ser jo hvor i verden folk hører mest på musikken din. Min sjanger stammer jo fra USA, Chicago nærmere bestemt, så jeg ser jo at det er veldig mange i USA som sitter å hører på min musikk, og det er jo dødskult.

Les også: Savner mer tid til å skrive musikk

I grenseland

Gunnar Greve tror årsaken til at det går dårligere for selskapet er at de har gått fra å være gratis, til å kreve betalende abonnenter.

Han mener også at selskapet har vært i grenseland når det gjelder opphavsrett på musikken som blir publisert.

– Det er jo åpenbart en plattform som har vært i grenseland i mange tilfeller, og som har en liten grad av mulighet til å kontrollere hva brukerne legger opp og publiserer. Således har de bidratt til å være en plattform hvor artister kan og vil legge opp musikk de ikke har rettigheter til.