Lily Allen om musikkbransjen

Artist Lily Allen sier at musikkbransjen er et sted der det foregår overgrep det er en kultur for å holde tett om selv etter #metoo-kampanjen. Hun utdyper påstandene i et stort intervju med The Guardian i forbindelse med hennes biografi, «My thoughts exactly». I biografien beskriver hun ifølge avisen hvordan en person i bransjen forsøkte å utnytte henne da hun var beruset, og at hun i ettertid angrer på at saken aldri ble anmeldt.