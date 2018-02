Søte dyr og babyer på sosiale medier vekker omsorgsbehovet vårt

– Dette er ekstremt populært innhold på sosiale medier, som likes og deles mye, noe jeg ville se nærmere på årsaken til, forteller forsker Kamilla Knutsen Steinnes ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet (tidligere Høyskolen i Oslo).

Kamilla Knutsen Steinnes har forsket på hvilke følelser vi får når vi ser søte dyr og babyer i sosiale medier. Foto: Sonja Balci / OsloMet

I masterstudien ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo fant hun blant annet at det vekkes et biologisk behov i oss når vi ser store øyne og små neser i bilder og videoer på sosiale medier.

Kama muta

Hun forteller at de fleste testpersonene fikk vekket en sterk følelse, en positiv emosjon av å bli rørt – noe forskerne kaller kama muta.

– Man får en varm følelse i brystet, man kan få gåsehud, noen fikk faktisk også tårer i øynene av å se på en kattunge i 30 sekunder.

Studien til Steinnes er gjennomført i samarbeid med Kama Muta Lab ved Universitetet i Oslo. Den ble opprettet for fire år siden for å se på ulike mekanismer rundt det å bli rørt.

– Utnyttes innen kommersiell markedsføring

Steinnes mener at funnene sier noe om i hvor stor grad vi påvirkes av følelser i hverdagslige beslutninger.

– Vi ser at effekten som søte stimuli har allerede utnyttes innen kommersiell markedsføring, sier Steinnes, og nevner kampanjer fra frivillige organisasjoner.

– Det kan muligens bidra til å øke donasjoner og aktivisme innenfor disse organisasjonene, sier hun, og trekker spesielt frem WWF Verdens naturfond.

– Man ser tydelig at de bruker veldig søte dyr i noen av sine kampanjer, noe som absolutt spiller på følelsene våre. Det er nok nokså effektivt, sier hun.

Karoline Andaur, som er konstituert generalsekretær i WWF Verdens naturfond sier det er naturlig at de trekkes fram siden de jobber med å få en stopp på at dyrearter forsvinner fra jordens overflate.

– Ingenting er bedre enn om vi får med flere på laget for å stoppe den dramatiske utviklingen med tapet av ville dyr i verden, sier hun.

I studien fant Steinnes også en økt motivasjon blant testpersonene til å ta vare på noen etter å ha sett på søte babyer og dyr.

– Litt overraskende kanskje, så kan også dette overføres til andre raser. Omsorgsbehovet vårt er så sterkt at vi føler de samme sterke følelsene overfor en hundevalp som overfor en baby.

Dette er en av videoene som testpersonene fikk se:

Grunnen til at vi får lyst til å dele nettopp slike videoer, tror Steinnes hun har funnet noe av årsaken til.

– Vi så at man fikk økt motivasjon til å pleie forholdet vårt til andre mennesker, etter å ha sett bilder og videoer av søte babyer og dyr. Så der har du kanskje grunnen til at vi deler i sosiale medier, at vi får lyst til å sende videoene videre til dem vi har et nært forhold til.

Suksessoppskriften burde, ifølge studien til Steinnes, være videoer av søte barn og dyr sammen.