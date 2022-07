Flere av oss følger norske artister på sosiale medier, og kanskje kommenterer du på et innlegg i ny og ne at du gleder deg til neste konsert.

Plutselig får du en meldingsforespørsel.

Meldingen kommer fra en profil som deler navn med en du er fan av. Profilen har de samme bildene, men den er privat og har færre følgere.

De ønsker å takke deg for den fine kommentaren.

Dette kan være starten på et svindelforsøk hvor personer utgir seg for å være noen de ikke er.

Tror de prater med Staysman

Stian «Staysman» Thorbjørnsen er redd for at tilhengerne skal føle seg lurt. Foto: Tv2

Artisten Stian Thorbjørnsen forteller at han får høre om falske profiler i sitt navn hver eneste dag.

– Jeg får beskjed av folk som mistenker at de har snakka med en falsk profil av meg 20-30 ganger om dagen.

Han forteller at det er et voksende problem og at han er bekymret for ensomme fans som tror de prater med han.

– Den var en familie som ringte og sa at en i familien hadde trodd de snakka med meg i flere måneder. Da måtte jeg ringe dem og fortelle at det var ikke meg.

Thorbjørnsen har forsøkt å involvere politiet, men ettersom han ikke vet hvem som lager profilene er det vanskelig å anmelde noen.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det er kjipt å ikke ha kontroll på sitt eget navn.

Tegn på falske profiler på Instagram Ekspandér faktaboks bruk av små bokstaver i profilnavn, tall eller symboler i/etter navn

skrivefeil

mange bilder publisert på samme dato

færre følgere enn den ekte profilen

Avslås av Instagram

Også artisten Didrik Solli-Tangen opplever identintitetstyveri. Rundt 50 falske profiler har blitt opprettet i hans navn i løpt av de to siste årene.

Didrik Solli-Tangen forsøker å verifisere profilen sin for å hindre at flere tilhengere blir lurt av svindlere. Foto: JULIA MARIA NAGLESTAD / NRK

Profilene utgir seg for å være Solli-Tangen, og brukerne sender ofte meldinger til fans.

– Det er ofte halvslibrige meldinger og de sendes i forbindelse med konserter, hvor den falske brukeren sier at det er gratisbilletter eller lignende.

Tangen rapporterer de falske profilene fortløpende og oppforder tilhengerne hans til å gjøre det samme. Meta mener at profilene ikke bryter med retningslinjene til selskapet.

BRYTER IKKE RETNINGSLINJER: Dette svaret fikk Didrik Solli-Tangen fra Instagram da han rapporterte en falsk bruker. Grafikk: Skjermdump Instagram

–Det virker som om det er en slags robot og ikke et menneske som sitter og går gjennom disse rapporteringene og forespørslene om blokkeringer.

Han har også prøvd å verifisere sin ekte profil, men hevder å ha fått avslag fra Instagram over tjue ganger.

Hvis man har en verifisert profil vises en blå hake ved siden av profilnavnet. Uten dette symbolet kan det bli enda vanskeligere for folk folk å skille mellom den ekte og de mange falske profilene.

1/1 Hvilken profil er ekte? Foto: Skjermdump fra Instagram Venstre Høyre

Når NRK har kontaktet Meta om de falske profilene, svarer de ikke direkte på spørmål om hvorfor disse ikke er fjernet og hvorfor det er vanskelig å verifisere ekte brukere.

Camilla Nordsted, Corporate Communications Manager for Meta Norden, svarer derimot følgende:

– Det er i strid med våre regler å utgi seg for å være noen andre, og vi undersøker profilene vi har blitt gjort oppmerksomme på.

Hun skriver at de bruker en kombinasjon av teknologi og menneskelig gjennomgang for å fjerne profiler som bryter retningslinjene deres.

–I dag er teknologien så god at den fjerner millioner av falske profiler hver dag før noen trenger å rapportere dem til oss, og den blir stadig bedre. Men ingen håndhevelse er perfekt og feil vil skje, enten det er teknologi eller mennesker involvert.