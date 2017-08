Sophie Elise-dansar etter hetsen: – Dette er min kvardag

Tidlegare denne veka hagla det med grov hets og rasistiske ytringar i kommentarfelta under musikkvideoen til Sophie Elise, både på Youtube og Vimeo. Så ille var det at kommentarfelta blei stengt.

I førre veke gav bloggaren, forfattaren og artisten Sophie Elise ut singelen «All Your Friends». I helga blei musikkvideoen, som er innspelt i Lofoten, lansert på nett. I videoen har ho ein mørk, mannleg motspelar, og det sette sinna i kok i kommentarfeltet.

– Det verste eg har sett

Sophie Elise har uttalt seg om sjokket ho kjente då ho las kommentarane. Ho fortalde NRK at ho er vant med å få kritikk i kommentarfelta, men at ho aldri har opplevd liknande.

– Eg var ikkje klar over at slike haldningar eksisterte i dag. Det vi ser i kommentarfelta under videoen er umenneskeleg drygt. Eg har lese mange kommentarfelt under diverse saker, men dette er det verste eg har sett, sa ho til NRK.

Vant til rasehets

Danseren i videoen er den 32 år gamle skodespelaren Kingsford Siayor. Han har ikkje uttalt seg om hendinga før no.

Blant dei mange hundre kommentarane som blei posta stod det blant anna at skandinaviske kvinner er i ferd med å utslette seg sjølve ved å blande seg med menn med mørk hudfarge. Sophie Elise blei kalla eit «skittent ludder», medan den mannlege motspelaren hennar blei kalla «apekatt».

– Kommentarane var retta mot alle med anna etnisk bakgrunn, ikkje berre meg personleg. Eg føler meg ikkje som eit offer i det her, sjølv om mange tenker det, fortel Siayor til Dagbladet.

SKODESPELAR: Kingsford Siayor i rolla som Hippolytos og Øyvind Brandtzæg som Teramenes i oppsettinga av «Fedra» på Trøndelag Teater. Foto: GT Nergaard

Siayor fortel at han har vore skodespelar i snart ti år. Han er opphavleg frå Ghana og kom til Norge som 7-åring. Han fortel til Dagbladet at han har opplevd liknande før.

– Det er min kvardag. Eg synest det er fint at Sophie Elise tilset profesjonelle folk både framfor og bak kamera. Men videoen har vist at bruken av skodespelarar med anna etnisk bakgrunn dessverre framleis er kontroversiell i Norge, seier han.

Hetsen truleg organisert

Etter at nyheitsmedium omtalte netthetsen skrytte enkelte av brukarane på nettstaden 4 Chan i ein tråd av at VG og NRK omtalte saka.

Ein av brukarane skreiv: «Vi klarte det. Alle dei store mediehusa i Norge omtaler saka».

På nettstaden 4 Chan hevdar ein anonym brukar å stå bak netthetsen mot musikkvideoen til bloggar og artist, Sophie Elise Isachsen.